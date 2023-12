Hilton Food Group plc est une entreprise britannique spécialisée dans l'emballage alimentaire international. La société est un producteur international de protéines qui fournit des détaillants alimentaires internationaux dans environ 14 pays européens, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle propose une gamme de produits alimentaires, notamment de la viande rouge, de la viande, de la volaille, du poisson, des aliments pour le moment présent, des aliments pour plus tard, ainsi que des produits végétariens et végétaliens. Elle travaille en partenariat avec des fournisseurs pour livrer du porc, du bœuf, de l'agneau, du veau et de la volaille. Ses gammes à valeur ajoutée comprennent des saucisses, des hamburgers, des boulettes de viande, des kebabs, des pains de viande, des escalopes, des steaks marinés et des jambons. L'entreprise s'approvisionne en poissons auprès de fermes et de pêcheries. Sa gamme de produits à base de poisson comprend du saumon fumé, du poisson mouillé, des crustacés, du poisson enrobé, des gâteaux de poisson et des crevettes. Elle fabrique également des combinaisons de poisson et de sauce au Royaume-Uni. La société propose une gamme de sandwichs, de wraps, de baguettes, de salades, de houmous et de hamburgers précuits. Ses gammes d'aliments à consommer ultérieurement comprennent des plats préparés, des pizzas, du pain à l'ail et des soupes.

Secteur Transformation des aliments