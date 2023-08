Hilton Grand Vacations Inc. est une société de multipropriété. Elle développe, commercialise, vend, gère et exploite des centres de vacances en temps partagé, des plans de multipropriété et des services de réservation auxiliaires, principalement sous la marque Hilton Grand Vacations. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Vente et financement de biens immobiliers, et Exploitation de centres de villégiature et gestion de clubs. Elle possède et exploite également des centres de villégiature et des centres de vente Legacy-Diamond. Les activités de la société consistent principalement à vendre des intervalles de propriété de vacances et des intérêts de propriété de vacances (collectivement, VOI) pour elle-même et pour des tiers ; à financer et à gérer les prêts accordés aux consommateurs pour leurs achats en multipropriété ; à exploiter des centres de villégiature et des plans de multipropriété et à gérer son programme d'échange Hilton Grand Vacations Club et Hilton Club basé sur des points (le Legacy-HGV Club) et ses clubs basés sur des points Diamond. Elle exploite plus de 150 établissements situés aux États-Unis, en Europe, au Mexique, dans les Caraïbes, au Canada et au Japon.