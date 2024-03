Hilton Grand Vacations Inc. est une société de multipropriété. Elle développe, commercialise, vend, gère et exploite des centres de vacances en temps partagé, des plans de vacances en temps partagé et des services de réservation auxiliaires, principalement sous la marque Hilton Grand Vacations. La société exerce ses activités dans deux secteurs : La vente et le financement de biens immobiliers et l'exploitation de centres de villégiature et la gestion de clubs. Les ventes immobilières et le financement commercialisent et vendent des droits de propriété de vacances (VOI). La société s'approvisionne également en VOI par le biais d'accords de services rémunérés avec des promoteurs tiers. Elle fournit également des services de financement à la consommation, qui comprennent les revenus d'intérêts générés par l'octroi de prêts à la consommation à des clients pour financer leur achat de VOI et la gestion de ces prêts. Le segment des opérations de villégiature et de la gestion des clubs gère les clubs et perçoit des frais d'activation, des cotisations annuelles et des frais de transaction provenant de l'échange des membres contre d'autres produits de vacances.

Indices liés Russell 2000