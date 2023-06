Hilton Grand Vacations nommé au classement 2023 de Newsweek des 100 lieux de travail les plus appréciés au monde

Se classant 14e au palmarès des 100 meilleures entreprises mondiales, le chef de file de l’hôtellerie est reconnu pour son exceptionnelle culture de travail

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), le leader mondial de la propriété de villégiature, est nommé au classement annuel de Newsweek intitulé « Top 100 Global Most Loved Workplaces® » pour avoir créé un lieu de travail positif, inclusif et solidaire pour les membres de son équipe. La société se classe 14e sur 100 entreprises à travers le monde et est la seule évoluant dans le secteur de la propriété de vacances. Le classement « Top 100 Global Most Loved Workplaces® » 2023 est la dernière collaboration en date entre Most Loved Workplace® et le Best Practice Institute (BPI), une société de développement de leadership et de recherche référentielle.

« Nous sommes incroyablement fiers d’être reconnus pour la construction d’une culture forte et fondée sur des valeurs dans le cadre de notre mission de donner la priorité à l'humain », déclare Mark Wang, président et chef de la direction, Hilton Grand Vacations. « Cette reconnaissance souligne notre engagement à prioriser et à répondre aux besoins de tous les membres de notre équipe à travers le monde. »

« Nous sommes honorés d’être reconnus par Newsweek pour nos programmes des membres d’équipe et notre quête incessante de cultiver un lieu de travail donnant la priorité aux personnes », déclare Pablo Brizi, vice-président exécutif, responsable des ressources humaines et des affaires corporatives, Hilton Grand Vacations. « Nous sommes très reconnaissants pour le talent exceptionnel des membres de notre équipe et nous travaillerons sans relâche à améliorer nos avantages et nos programmes pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. »

HGV cultive avec succès une culture engagée pour ses près de 16 000 membres d’équipe. L’entreprise a une culture axée sur le respect, la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance, qui offre aux membres d'équipe une satisfaction professionnelle et des opportunités de croissance. HGV s’assure que les membres d’équipe sont en mesure d'atteindre leur plein potentiel à la fois sur le plan professionnel et personnel par le biais de nombreux programmes exclusifs.

Au cours des deux dernières années, HGV a été reconnu pour sa culture exceptionnelle par la liste « Top 100 Most Loved Workplaces® » de Newsweek et a été récemment reconnu sur les listes « America’s Greatest Workplaces », y compris pour la diversité pour avoir cultivé avec succès un lieu de travail inclusif et diversifié, pour les LGBTQ+ pour avoir créé un environnement où tous les membres d’équipe se sentent appréciés et respectés, et pour les nouvelles recrues pour avoir créé un environnement de travail favorable offrant des opportunités d’apprentissage et de croissance continus.

Qu’il s’agisse d’arrangements de travail flexibles, de congés payés étendus, des conditions exclusives de voyage ou du soutien aux parents qui travaillent, HGV offre une variété d’avantages inégalés. Dès leur premier jour d’emploi, les membres d’équipe à temps plein et à temps partiel bénéficient immédiatement de nombreux avantages, y compris une assurance médicale, dentaire, visuelle, invalidité et vie, et une assurance complémentaire facultative. HGV offre également une option DailyPay aux membres de l’équipe américaine éligibles, avec des opportunités de voyage et un équilibre entre vie professionnelle et privée grâce à diverses options de travail flexible et au programme exclusif Team Member and Family Travel Program, qui comprend de généreuses réductions en hôtel et des congés payés pour se détendre, se ressourcer et se reconnecter.

Les résultats de la liste de Newsweek ont été déterminés après avoir interrogé plus de deux millions d’employés d’entreprises à travers le monde avec des effectifs variant de 30 à plus de 10 000 personnes. Le classement reconnaît les entreprises qui placent le respect, la bienveillance et l’appréciation pour leurs employés au centre de leur modèle d’affaires et, ce faisant, ont gagné la loyauté et le respect des personnes qui travaillent pour elles.

Pour identifier les 100 premières entreprises du classement de Newsweek, les entreprises ont été évaluées et notées comme suit : 35 % de la note initiale est basée sur les réponses à l’enquête exclusive Love of Workplace du BPI, 25 % proviennent de l’analyse des évaluations publiques externes de sites tels que Comparably, Careerbliss, Glassdoor, Indeed et Google, et les 40 % restants proviennent d’entrevues directes et de réponses écrites des dirigeants de l’entreprise. Newsweek a ensuite mené des recherches supplémentaires sur chaque entreprise figurant sur la liste, ainsi que sur les finalistes, afin de déterminer le palmarès final des 100 entreprises et leur classement.

Le profil « Most Loved Workplace » de HGV est consultable sur la page de la certification officielle « Most Loved Workplace ». La liste complète « Top 100 Global Most Loved Workplaces® » 2023 de Newsweek a été publiée dans l'édition imprimée du 9 juin. Retrouvez-la sur newsweek.com/rankings.

Consultez les postes vacants chez HGV sur hgv.com/careers.

Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) est reconnu comme l’une des principales sociétés mondiales de propriété en régime de jouissance à temps partagé. Avec son siège social à Orlando, en Floride, Hilton Grand Vacations développe, commercialise et exploite un système de centres de villégiature de haute qualité dans des destinations premium. En tant que l’une des 19 marques phares de Hilton, Hilton Grand Vacations a la réputation de fournir un niveau de service exceptionnel et des expériences de vacances inoubliables pour les clients et plus de 515 000 membres du club. L’adhésion à la société offre les meilleurs programmes de la catégorie, des services exclusifs et une flexibilité maximale pour nos membres à travers le monde. Pour plus d’informations, visitez https://corporate.hgv.com.

Newsweek est l’organisation mondiale moderne d'actualités numériques conçue autour de l’emblématique revue américaine avec plus de 85 ans d'histoire. Newsweek couvre un lectorat mensuel de 100 millions de personnes avec ses actualités, opinions, images, graphiques et vidéos qui suscitent la réflexion sur une douzaine de plateformes imprimées et numériques. Newsweek, dont le siège social se trouve à New York, publie également des éditions internationales en EMEA et en Asie.

Best Practice Institute est un centre de leadership et de développement organisationnel primé, une société de recherche référentielle, un groupe de réflexion et un fournisseur de solutions. BPI est l’organisme de certification Most Loved Workplace® et a mené l'étude initiale pour créer le modèle et les critères pour devenir un des lieux de travail les plus appréciés (Most Loved Workplace®). L'étude du BPI prouve que les Most Loved Workplaces® produisent un service à la clientèle, une performance des employés et un taux de rétention entre 3 à 4 fois supérieurs par rapport aux entreprises qui ne sont pas appréciées par leurs employés.

