Hilton annonce des résultats 2022 supérieurs aux prévisions

Hilton Worldwide Holdings est attendu en hausse après avoir annoncé ce jour que son BPA dilué ajusté s'est élevé à 1,59 dollar pour le quatrième trimestre et à 4,89 dollar pour l'ensemble de l'année 2022, dépassant « la limite supérieure des prévisions », de même que le bénéfice net qui s'est élevé à 333 millions de dollars pour le quatrième trimestre et à 1,257 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année. Le consensus s'élevait à 1,22 dollars pour le bénéfice par action.



L'Ebitda ajusté s'est élevé pour sa part à 740 millions de dollars pour le quatrième trimestre et à 2,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.



Le groupe hôtelier prévoit que son bénéfice net pour l'ensemble de l'année 2023 devrait se situer entre 1,382 milliard et 1,454 milliard de dollars, et que l'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 2,8 milliards et 2,9 milliards de dollars.



"Nos résultats du quatrième trimestre et de l'année complète ont dépassé nos attentes, avec un RevPAR (revenu par chambre disponible) du quatrième trimestre dépassant de manière significative la même période en 2019, grâce à la croissance de tous les segments ", a déclaré Christopher J. Nassetta, président et CEO de Hilton. " Il s'agit du deuxième trimestre consécutif où le RevPAR a dépassé les niveaux pré-pandémiques " a-t-il précisé.