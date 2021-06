Hilton : a presque doublé sa présence à Las Vegas en 3 ans

Hilton annonce avoir presque doublé sa croissance à Las Vegas avec un portefeuille en pleine expansion et un retour en force sur le Strip.



En trois ans, l'entreprise mondiale d'hôtellerie a presque doublé sa présence dans la capitale mondiale du divertissement, prête à soutenir la reprise du tourisme avec plus de 30 hôtels sur le marché d'ici la fin 2021.



La société devrait avoir plus de 30 hôtels et plus de 11 000 chambres à travers 12 marques sur le marché d'ici la fin de 2021. ' Hilton fait un retour épique dans cette destination de voyage de premier plan, en apportant de nouvelles marques de luxe sur le Strip ' indique le groupe.



