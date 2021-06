Hilton : double la mise pour profiter de la croissance à Las Vegas avec un portefeuille en pleine expansion et un grand retour sur le Strip

En trois ans, le groupe hôtelier mondial a presque doublé sa présence dans la capitale mondiale du divertissement, prêt à accompagner la reprise durable du secteur des voyages avec plus de 30 hôtels sur le marché d’ici fin 2021

Après avoir révolutionné l’expérience hôtelière à Las Vegas il y a plusieurs décennies, Hilton s'appuie sur son riche héritage en vue de la reprise des voyages en doublant pratiquement sa présence dans cette destination mondiale particulièrement prisée au cours des trois dernières années.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210618005580/fr/

Resorts World Las Vegas – Exterior (Photo: Business Wire)

L’entreprise devrait avoir plus de 30 hôtels et plus de 11 000 chambres sous 12 marques sur le marché d’ici la fin de l’année 2021. À la suite de la célébration d'ouverture du Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton en juin, et à quelques semaines seulement des débuts attendus de Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts et Hilton Hotels & Resorts dans le complexe intégré Resorts World Las Vegas, Hilton fait un retour épique dans cette destination touristique de premier plan, amenant de nouvelles marques premium et de luxe sur le Strip.

« Hilton a contribué à la création du Las Vegas que nous connaissons aujourd'hui – la capitale mondiale du divertissement s’est développée à mesure que nous investissions dans des services d'hôtellerie, de restauration, de divertissement et de design sans équivalent », a déclaré Chris Nassetta, président et chef de la direction de Hilton. « Aujourd’hui, nous relevons une nouvelle fois la barre en proposant des marques pour tout type de voyage, avec une concentration renouvelée sur les hôtels premium et de luxe. Las Vegas a été un élément particulièrement positif dans notre stratégie de croissance mondiale, et nous sommes enthousiasmés d’y ouvrir des milliers de chambres alors que la population recommence à voyager. »

Hilton s'est engagé à continuer son expansion sur le marché avec un pipeline de sept hôtels et près de 4 000 chambres sous cinq enseignes, ce qui lui permettra d’accroître sa présence de plus de 50 % d’ici 2023. Cela s’ajoute au pipeline de développement de la société comportant plus de 2 570 hôtels à travers le monde* et 105 nouveaux hôtels, totalisant plus de 16 500 chambres ouvertes au premier trimestre, parallèlement à une forte croissance unitaire nette de 5,8 %.

Hilton a une histoire riche à Las Vegas avec l’ancien Las Vegas Hilton, qui a été le plus grand hôtel au monde et l’un des plus emblématiques de la ville. Grâce à cet hôtel, Hilton a été la première société cotée à la bourse de New York à faire son entrée dans le secteur national du jeu en 1970, ainsi que le premier groupe hôtelier à offrir une “résidence” à de grandes vedettes, ayant accueilli des artistes comme Elvis Presley durant des séjours prolongés. Avec son approche pionnière, Hilton a contribué à faire de Las Vegas la destination privilégiée pour les voyages d'agrément et d'affaires.

D'après un récent sondage effectué par Hilton, près d’un quart des Américains interrogés ont déclaré que Las Vegas était en tête de leurs destinations à visiter absolument. Hilton fait de ces listes de souhaits de voyage une réalité pour les clients, dont plus de 115 millions de membres de Hilton Honors dans le monde, alors que la société étend sa présence sur le marché. Grâce à ses divers hébergements hôteliers, offres et aménagements uniques, associés à l’hospitalité emblématique de Hilton, les établissements de la société à Las Vegas, en pleine croissance, satisfont chaque voyageur pour chaque raison de voyager, soutenus par un programme de fidélité primé.

Quoi de neuf à Las Vegas :

Via un partenariat unique en son genre, l’établissement repensé et reconceptualisé Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton offre un style décontracté et fantaisiste et plus de 1 500 chambres et suites, proposant une évasion personnalisée dans un lieu faisant distinctement penser à un second chez-soi. L’oasis de villégiature propose également un spa exclusif, un complexe aquatique de cinq acres incluant des cabines et bains de soleil de style VIP, ainsi qu’un club de plage, des lieux de spectacles en direct animés, un casino à la pointe de la technologie et 110 000 pieds carrés d’espaces de réunion et pour les événements. Les clients peuvent également se régaler en sélectionnant parmi une sélection de 12 restaurants et bars, et notamment déguster des plats méditerranéens au restaurant Olives du chef Todd English, de la cuisine japonaise au restaurant Matsuhisa du chef Nobu et des cocktails faits maison à The Shag Room.

Par ailleurs, grâce à un partenariat historique entre Hilton et le groupe Genting, le Resorts World Las Vegas devrait ouvrir le 24 juin, il marque le plus important accord multimarques dans l’histoire de Hilton. Le projet de 4,3 milliards de dollars intègre le plus grand établissement Conrad Hotels & Resorts au monde, l’une des premières implantations de LXR Hotels & Resorts aux États-Unis et un hôtel Hilton Hotels & Resorts renommé, chacun offrant sa propre entrée dédiée, son propre lobby et une sélection distincte d’hébergements. De plus, le Resorts World Las Vegas devrait être le plus grand établissement de Hilton au monde avec 3 500 chambres et suites. Avec son ouverture, Conrad et LXR rejoindront Waldorf Astoria sur le marché pour faire de Las Vegas la seule destination aux États-Unis à accueillir les trois marques de luxe de Hilton. Premier développement d'un centre de villégiature à partir de zéro sur le Strip de Las Vegas en plus d’une décennie, l’établissement est aussi idéalement positionné à proximité du Las Vegas Convention Center.

Les clients séjournant dans chacun de ces trois hôtels peuvent profiter d’équipements premium sur l’ensemble du Resorts World Las Vegas, notamment plus de 40 points de vente de nourriture et de boissons, sept expériences aquatiques uniques, un vaste casino de prochaine génération, plus de 250 000 pieds carrés d’espace de réunion modulable et une salle de spectacle de 5 000 places qui accueillera des spectacles de Céline Dion, Carrie Underwood, Katy Perry et Luke Bryan.

Parmi les autres modifications et ajouts récents au portefeuille de Hilton à Las Vegas figurent les établissements suivants :

Waldorf Astoria Las Vegas – La première marque de luxe de Hilton, et la plus emblématique, a apporté un esprit nouveau sur le Strip en 2018 et continue d’offrir un service élégant dans une oasis de luxe moderne et d’intrigue. Le spa primé de l’hôtel, la terrasse avec piscine attrayante au huitième étage et les expériences gastronomiques, dont le goûter dînatoire dans l’élégant Tea Lounge et les cocktails artisanaux avec des vues splendides sur le Strip au Skybar, permettent à ceux qui nous rendent visite de vivre des moments inattendus. Une transformation prochaine des chambres de l'hôtel, des espaces de réunion et de l’expérience de réception offrira un design raffiné et contemporain avec des baies vitrées offrant des vues spectaculaires sur Las Vegas Boulevard et sur le paysage désertique environnant.

Hampton by Hilton Las Vegas Strip South – L’établissement a ouvert à l’extrémité sud du Strip en décembre 2020 et offre un accès aisé à la ville pour les voyageurs recherchant des hébergements de première classe reposant sur des valeurs. L’hôtel coloré offre un service convivial, une piscine extérieure, un centre de fitness et une partie salon, ainsi que des chambres spacieuses, un petit-déjeuner gratuit et une connexion Wifi gratuite.

Hampton Inn & Suites by Hilton Las Vegas Convention Center / Home2 Suites by Hilton Las Vegas Convention Center – L’hôtel arborant les deux marques a ouvert en août 2020, il est idéalement situé face au Las Vegas Convention Center. L’établissement présente un design “Hello LoVe” personnalisé qui célèbre l’esprit dynamique et innovant de Las Vegas. Les deux marques offrent un petit-déjeuner gratuit et une connexion Wifi gratuite, le Home2 Suites accepte les animaux domestiques, procurant une option de séjour étendu accessible pour toute la famille, y compris nos amis à quatre pattes.

Les établissements nouveaux et à venir de Hilton permettront aux membres de Hilton Honors de gagner et d’échanger des Points plus facilement que jamais lors de leur prochain déplacement à Las Vegas. Les membres qui réservent directement via les canaux Hilton préférés bénéficient d’avantages, de remises et de récompenses exclusifs, d’un accès à une technologie sans contact de pointe via l’application Hilton Honors et de centaines de moyens de gagner et d’échanger des Points contre des nuitées gratuites, des produits haut de gamme, des dons à des organismes caritatifs et des expériences uniques.

Pour plus d'informations, visitez https://newsroom.hilton.com/las-vegas.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est une société hôtelière mondiale de premier plan avec un portefeuille de 18 marques d'excellence comprenant plus de 6 500 établissements et plus d’un million de chambres dans 119 pays et territoires. Dédié à la réalisation de sa vision fondatrice de remplir la terre de la lumière et de la chaleur de l’hospitalité, Hilton a accueilli plus de 3 milliards de clients au cours de ses plus de 100 ans d’histoire, a obtenu une place de choix sur la liste 2020 des meilleurs lieux de travail au monde et a été nommé leader mondial de l’industrie 2020 sur les indices de durabilité Dow Jones. En 2020, Hilton CleanStay a été introduit, apportant une norme de propreté et de désinfection qui définit le secteur dans les hôtels du monde entier. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, les plus de 115 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des Points pour des séjours à l'hôtel et des expériences que l’argent ne peut acheter. Avec l’application mobile Hilton Honors, les clients peuvent réserver leur séjour, choisir leur chambre, s’enregistrer, déverrouiller leur porte avec une clé numérique et régler leur séjour, le tout depuis leur smartphone. Visitez newsroom.hilton.com pour de plus amples informations et retrouvez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

*Au 31 mars 2021.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210618005580/fr/