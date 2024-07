Hilton Worldwide Holdings Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'hôtels notamment sous les enseignes Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton et Embassy Suites by Hilton. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion d'hôtels franchisés et gérés pour compte de tiers (80,1%) : gestion, à fin 2023, de 6 679 hôtels franchisés (914 974 chambres) et de 800 hôtels sous contrat de gestion (250 472 chambres) ; - exploitation d'hôtels détenus en propre et en location (12,1%) : gestion de 51 hôtels (17 491 chambres) ; - autres (7,8%). 78% du CA est réalisé aux Etats-Unis.