Himalaya Technologies, Inc. prévoit d'achever son site social Kanab.Club ciblant la santé et le bien-être sur le marché du cannabis, fournissant des services de publicité et d'abonnement, et incorporant des sites de médias sociaux dans le site. La société est engagée dans la commercialisation de ses sites sociaux prévus, y compris Goccha.net et Yinzworldwide.com. Elle possède une filiale à part entière, KANAB CORP. et a un investissement, Peer to Peer Network, Inc. (PTOP). Sa filiale, KANAB CORP, est une société en phase de développement qui propose des services d'information à l'industrie du cannabis par l'intermédiaire de son site social Kanab.Club (https://kanab.club/). Elle n'offre pas de services de commerce électronique pour le moment et ne touche pas à la plante de cannabis.

Secteur Installations et services en soins de santé