Himatsingka Seide Limited est une entreprise textile à intégration verticale basée en Inde. La société conçoit, développe, fabrique, distribue et vend au détail une série de produits textiles. La société dispose de deux usines de fabrication en Inde et a des activités de vente au détail et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle est également impliquée dans la filature, le tissage et la finition de textiles, ainsi que dans la fabrication d'autres textiles. La société propose des produits de literie confectionnés, des tissus de draperie et d'ameublement, des serviettes et des fils de coton. Son portefeuille de marques comprend Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Kate Spade, Pimacott, Organicott, Homegrown, Royal Velvet, Gizacott, Himeya, Waverly, Barbara Barry, Bellora et Atmosphere. Les solutions de la société comprennent des solutions de literie, des solutions de bain, des solutions de fil et de fibre et des solutions de draperie et d'ameublement. Ses filiales comprennent Himatsingka Wovens Private Limited, Himatsingka Holdings NA Inc, et Himatsingka America Inc.

Secteur Textiles et Cuirs