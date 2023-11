Hims & Hers Health, Inc, anciennement Oaktree Acquisition Corp, est une plateforme de télésanté qui met en relation les consommateurs avec des professionnels de santé agréés. La société a conçu et construit une technologie basée sur le cloud, grâce à laquelle elle offre une gamme de produits et services de santé et de bien-être. Sa plate-forme aide les clients à accéder à des soins médicaux pour de nombreuses affections liées à la santé mentale, à la santé sexuelle, à la dermatologie, aux soins primaires, etc. La société s'est associée à des experts en dermatologie pour offrir l'accès à des crèmes topiques formulées pour les clients souffrant d'acné et de signes de vieillissement prématuré, tels que les rides. Elle propose des solutions de télésanté avec un accès combiné à un réseau de fournisseurs distribués, des prescriptions numériques, une pharmacie en nuage et des stratégies d'engagement des consommateurs, le tout par le biais d'interfaces mobiles et Web. Les produits de la société comprennent un shampoing, un après-shampoing, des gommes à la biotine, une crème anti-âge, un sérum à la vitamine C, une crème contre l'acné et un hydratant.

Secteur Installations et services en soins de santé