Hims & Hers Health, Inc. propose une plateforme axée sur le consommateur, qui aide les clients à répondre à leurs besoins en matière de santé et de bien-être. La plateforme numérique de la société offre un accès à un réseau de fournisseurs, un système de dossier médical électronique axé sur la clinique, des prescriptions numériques et des services de pharmacie en nuage. Sa plateforme numérique permet d'accéder à des traitements pour une gamme de conditions, y compris celles liées à la santé sexuelle, à la perte de cheveux, à la dermatologie, à la santé mentale et à la perte de poids. La société met les patients en contact avec des professionnels de santé agréés qui peuvent prescrire des médicaments le cas échéant. En outre, la société offre également un accès à une gamme de produits de santé et de bien-être conçus pour répondre aux besoins individuels, y compris des produits sur ordonnance et en vente libre. Son application mobile Hims & Hers permet aux consommateurs d'accéder à une gamme de programmes éducatifs, de contenus de bien-être, de soutien communautaire et d'autres services qui favorisent la santé et le bien-être tout au long de la vie.

Secteur Installations et services en soins de santé