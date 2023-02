L'entreprise indienne Hindalco enregistre une chute de 63 % de ses bénéfices en raison de coûts élevés et de prix bas.

L'aluminium de référence de la Bourse des métaux de Londres (London Metal Exchange) s'est éloigné des records atteints au début de 2022, glissant de plus de 15 % depuis le début de l'année en raison de facteurs tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les craintes de récession et la politique du zéro-covide de la Chine.

Hindalco, propriété du conglomérat Aditya Birla Group, a déclaré que le bénéfice net consolidé a chuté à 13,62 milliards de roupies (165 millions de dollars) au troisième trimestre clos le 31 décembre, contre 36,75 milliards de roupies un an plus tôt.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à ce que le bénéfice baisse à 17,05 milliards de roupies, selon les données Refinitiv IBES.

Novelis, l'unité américaine de Hindalco et le plus grand producteur mondial de produits laminés en aluminium, a annoncé lundi une chute de 33% de son bénéfice principal pour le trimestre de décembre en raison de la hausse des coûts et du déstockage sur le marché des emballages pour boissons.

La contribution au bénéfice de Novelis, qui représente près de 42% du bénéfice total de Hindalco, a baissé de 25% au cours du trimestre.

Le bénéfice du segment amont de l'aluminium de Hindalco, qui comprend l'exploitation de la bauxite et du charbon, a diminué de plus de moitié. Cette activité est le deuxième plus grand contributeur aux bénéfices.

La société basée à Mumbai, qui possède 50 usines dans 10 pays, a déclaré que le revenu des opérations a augmenté de 5,7 % pour atteindre 531,51 milliards de roupies en raison de volumes élevés.

Mais cette hausse a été plus qu'annulée par un bond d'environ 15 % des dépenses totales, les coûts d'électricité et de carburant ayant augmenté de 53,8 %. (1 $ = 82,5080 roupies indiennes)