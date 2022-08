Les actions indiennes baissent légèrement pour suivre le marché plus large

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,34% à 17280,55, à 0347 GMT, et le S&P BSE Sensex a chuté de 0,25% à 57 968,04.

Les actions domestiques ont glissé alors que les prix du pétrole ont étendu les pertes de la session précédente, renforçant les craintes des investisseurs d'une récession en raison de la faiblesse des données manufacturières en Chine, en Europe et aux États-Unis. [O/R] [MKTS/GLOB]

Pendant ce temps, la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré lundi au Parlement que le pays ne tombera pas en récession ou en stagflation, après que les partis d'opposition aient exprimé des inquiétudes concernant la hausse de l'inflation et son impact sur l'économie.

Dans les échanges domestiques, l'indice métallique Nifty a chuté de 1,2 % et a été le sous-indice le moins performant. Si les pertes se maintiennent, il devrait mettre fin à quatre sessions consécutives de gains.

Le conglomérat de cigarettes et d'hôtels ITC Ltd a augmenté de plus de 2 % après que la société ait annoncé, lundi en fin de journée, un bond de 38 % de son bénéfice trimestriel en glissement annuel.