Les actions indiennes s'installent en hausse grâce à la reprise des métaux ; la LIC glisse lors de son entrée en scène.

Les actions indiennes ont prolongé leurs gains lors d'une deuxième session, les valeurs métallurgiques se redressant dans l'espoir d'une reprise de la demande, la Chine, principal consommateur, sortant des blocages liés au COVID, même si Life Insurance Corp of India a glissé lors de ses débuts sur le marché.

L'indice NSE Nifty 50 s'est établi en hausse de 2,63 % à 16 259,30, tandis que le S&P BSE Sensex a clôturé en hausse de 2,54 % à 54 318,47.

Le sous-indice des métaux du Nifty a connu sa meilleure séance depuis avril 2020 et a clôturé en hausse de 6,9 %, les prix du cuivre à Londres et du minerai de fer à Dalian ayant progressé en raison de l'optimisme quant au fait que l'assouplissement des blocages en Chine entraînerait une amélioration de la demande.

Le producteur d'aluminium et de cuivre Hindalco Industries et Tata Steel ont été les deux principaux gagnants en pourcentage sur l'indice Nifty 50, clôturant respectivement 9,6 % et 7,7 % plus haut.

Sur l'indice Nifty 50, 49 des 50 valeurs ont clôturé en hausse et tous les principaux sous-indices ont également enregistré des gains mardi.

Le fabricant de composants automobiles Automotive Axles a clôturé en hausse de 12,2 % après avoir annoncé une augmentation de son bénéfice pour le trimestre de mars.

La roupie indienne s'est progressivement redressée après avoir touché un plancher record de 77,7975 contre le dollar mardi, après l'intervention de la banque centrale, tandis que les rendements obligataires ont légèrement augmenté suite à la hausse des prix mondiaux du pétrole brut. La roupie s'est établie à 77,565.

L'optimisme concernant l'assouplissement des fermetures en Chine a également soutenu la dynamique positive dans l'Asie au sens large.

Pendant ce temps, les actions de l'entreprise publique Life Insurance Corp of India (LIC) ont glissé lors de leur entrée sur le marché et ont clôturé en baisse de 7,8 % mardi.

"LIC n'a jamais été considéré comme un candidat au gain de cotation, compte tenu du risque de marché, et si vous investissez dans LIC, vous prenez une exposition indirecte aux marchés d'actions, car le maximum de leurs actifs sous gestion sont investis en actions avec la volatilité inhérente qui en découle", a déclaré Prashanth Tapse, vice-président de la recherche chez Mehta Equities.