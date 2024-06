Hindprakash Industries Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités de fabrication/négociation/négoce de colorants, de produits intermédiaires, de produits auxiliaires, de produits chimiques et d'autres marchandises. La société est également engagée dans la fabrication d'adhésifs. Ses catégories de produits comprennent les colorants, les intermédiaires, les produits chimiques et les solvants, les produits chimiques et les auxiliaires, les pigments, les résines, les adhésifs et d'autres produits. Ses produits colorants comprennent des colorants acides, des colorants basiques cationiques, des colorants directs et des colorants réactifs. Ses importations de colorants intermédiaires comprennent le chlorure de cynurique, l'huile d'aniline, l'ortho anisidine, la para anisidine et d'autres produits. Les exportations de colorants intermédiaires de la société comprennent l'acide 3-Amino 4 Carboxylic Benzene Sulfonic Acid, 5 Sulfo Ortho Amino Benzoic Acid et Sulfo Tobias Acid. La catégorie de produits "Produits chimiques et solvants" comprend les produits chimiques de base et les solvants. Sa catégorie de produits chimiques et auxiliaires comprend les produits chimiques de prétraitement, les auxiliaires de teinture, l'acide vert, les auxiliaires de finition et les agents de lavage.

Secteur Chimie diversifiée