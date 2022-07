Hindustan Adhesives Limited a annoncé la démission de M. Sarabjeet Singh Dua en tant que secrétaire général et responsable de la conformité de la société à compter du 15 juillet 2022 et la nomination de Mme Sneha Srivastava (numéro de membre : A68443) en tant que secrétaire général et responsable de la conformité de la société à compter du 15 juillet 2022.