Hindustan Aeronautics Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, la révision, la mise à niveau et l'entretien d'une large gamme de produits, y compris les avions, les hélicoptères, les moteurs aéronautiques, l'avionique, les accessoires et les structures aérospatiales. Les produits de la société comprennent le HAWK, l'avion de combat léger (LCA), le SU-30 MKI, l'avion d'entraînement intermédiaire (IJT), le DORNIER et le HTT-40. Ses hélicoptères comprennent le Dhruv, le Cheetah, le Chetak, le Lancer, le Cheetal, le Rudra, l'hélicoptère de combat léger (LCH) et l'hélicoptère utilitaire léger (LUH). Ses produits avioniques comprennent des systèmes de navigation inertielle, des stabilisateurs automatiques, des afficheurs tête haute, des télémètres laser, des enregistreurs de données de vol, des équipements de communication, des équipements de radionavigation, des radars secondaires aériens, des systèmes de navigation inertielle pour missiles, des calculateurs radar et des radars au sol. Les services de la société comprennent la maintenance, la réparation et l'exploitation des aéronefs (MRO), la MRO des hélicoptères, les services de centrales électriques, les systèmes, les accessoires et l'avionique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense