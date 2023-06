Hindustan Aeronautics Limited se consacre à la conception, au développement, à la fabrication, à la réparation, à la révision, à la mise à niveau et à l'entretien d'une vaste gamme de produits, notamment des avions, des hélicoptères, des moteurs aéronautiques, de l'avionique, des accessoires et des structures aérospatiales. Sa gamme d'avions comprend le Hawk- Advanced Jet Trainer, l'avion de combat léger (LCA), l'avion Su-30 MKI, l'avion Intermediate Jet Trainer (IJT) et l'avion Dornier Do-228. Sa gamme d'hélicoptères comprend l'hélicoptère léger avancé (ALH- DHRUV), l'hélicoptère Cheetah, l'hélicoptère Chetak et l'hélicoptère Lancer. Sa gamme d'avionique comprend un système de navigation inertielle, un stabilisateur automatique, un affichage tête haute, un système de portée laser, un enregistreur de données de vol, un équipement de communication, un équipement de radionavigation et un radar secondaire aéroporté. Sa gamme de systèmes et d'accessoires comprend le système hydraulique, les roues et le système de freinage et le système de contrôle de vol. Elle est également impliquée dans la conception et la fabrication de gabarits et de gabarits d'essai de pression.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense