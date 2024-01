Hindustan Composites Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à la commercialisation de matériaux de friction à base de fibres et à l'investissement dans son fonds. La société opère à travers deux segments : Produits composites et Investissement. Ses matériaux de friction comprennent des garnitures de frein, des garnitures d'embrayage, des boutons en céramique, des plaquettes de frein à disque, des garnitures de rouleaux, des blocs de frein, des feuilles de friction et des garnitures de rouleaux industriels. Ses produits de paliers de butée et d'isolation industriels comprennent des feuilles de carton-moulure, des disques de carton-moulure et du compestos. La gamme de produits de la société convient à plusieurs applications générales et spécialisées. Elle répond aux besoins diversifiés des industries du secteur principal, telles que l'automobile, les chemins de fer, l'ingénierie, les mines, l'aérospatiale, l'acier, la chimie, l'exploration pétrolière et autres. La société, par le biais de ses activités d'investissement, investit également dans divers instruments de capitaux propres, des titres d'État et des débentures et obligations.