Le 29 mars 2024, Hindustan Composites Limited a nommé M. Rajan Arvind Dalal au poste d'administrateur indépendant non exécutif de la société pour une durée maximale de 5 (cinq) années consécutives, du 21 février 2024 au 20 février 2029, par le biais d'une résolution spéciale adoptée lors d'un vote par correspondance, comme indiqué dans l'avis de vote par correspondance daté du 21 février 2024. M. Rajan Dalal a plus de 50 ans d'expérience dans la gestion de diverses entreprises et une expérience variée des marchés internationaux et financiers. Il siège actuellement au conseil d'administration de deux sociétés cotées en bourse, à savoir Century Textiles and Industries Limited et Sutlej Textiles and Industries Limited.

Il a été associé à diverses industries et possède une vaste expérience couvrant de multiples activités et diverses fonctions, notamment la création d'un réseau de concessionnaires, la gestion de patrimoine, l'investissement sur le marché des actions et de la dette, la levée de capitaux, etc.