Nouveau patron pour Steiner

Zurich (awp) - La société immobilière et de construction Steiner, aux mains de l'indien Hindustan Construction Company, a nommé Michael Schiltknecht au poste de directeur général avec effet immédiat. Il prend la suite d'Ajay Sirohi qui dirigeait l'entreprise depuis un peu plus d'un an, selon un communiqué publié lundi.

M. Schiltknecht avait été nommé co-directeur général en juillet 2021.

Sur l'exercice décalé 2021-2022, l'entreprise, qui s'est focalisée sur le développement immobilier, a dégagé un chiffre d'affaires consolidé de 763,6 millions de francs suisses et un bénéfice opérationnel de 49,7 millions.

al/jh