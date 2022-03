L'Inde va investir dans l'exploration de mines de lithium et de cobalt en Australie

La société indienne KABIL, une coentreprise minière entre les entreprises publiques National Aluminium Co, Hindustan Copper Ltd et Mineral Exploration Corp Ltd, a signé un accord préliminaire avec le Critical Minerals Facilitation Office (CMFO) d'Australie, a déclaré le gouvernement indien mardi.

Cette décision intervient à un moment où l'Inde propose 2,4 milliards de dollars d'incitations aux entreprises pour qu'elles fabriquent localement des cellules de batteries pour les véhicules électriques. Le lithium, dont le prix a bondi ces derniers jours, est une matière première clé utilisée pour fabriquer les batteries des véhicules électriques.

Le CMFO et KABIL effectueront "une diligence raisonnable conjointe de certains projets greenfield et brownfield afin d'identifier les actifs minéraux de lithium et de cobalt pour les décisions d'investissement conjointes finales et l'acquisition", a déclaré le gouvernement indien dans un communiqué.

L'accord prévoit également l'inclusion de toute autre entreprise publique indienne en tant que partenaire d'investissement, et prévoit que le processus de diligence raisonnable sera achevé et que d'autres décisions d'investissement seront prises au cours des six prochains mois.

L'Inde a également présélectionné des pays d'Amérique latine tels que l'Argentine, la Bolivie et le Chili pour l'exploration de mines de minéraux stratégiques à l'étranger, selon le communiqué.