La demande d'essence en Inde devrait se redresser à partir de la fin du mois d'août, tandis que la consommation de diesel devrait rester faible, a déclaré lundi un responsable du raffineur Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL).

La vente locale de diesel par les raffineurs privés pèse également sur les ventes des entreprises publiques, a déclaré le responsable.

Le fonctionnaire n'a pas souhaité être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les ventes quotidiennes d'essence par les trois détaillants publics, qui comprennent également Indian Oil Corp et Bharat Petroleum entre le 1er et le 16 juillet, ont baissé de 10,8 % d'un mois sur l'autre, selon des données préliminaires. (Reportage de Nidhi Verma à New Delhi ; Rédaction de Savio D'Souza)