Hindustan Petroleum Corporation Limited est spécialisé dans le raffinage, le transport et la distribution de produits pétroliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution (99,9%) : 18,3 Mt de pétrole brut raffinées (essence, gasoil, kérosène, lubrifiants, gaz de pétrole liquéfié, etc.) en 2017/18. A fin mars 2018, le groupe détient 2 raffineries implantées en Inde ; - autres (0,1%). 99,1% du CA est réalisé en Inde.