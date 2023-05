Les actions indiennes pourraient ouvrir en baisse en raison de la faiblesse des indices mondiaux ; les données de l'IPC sont attendues

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,39% à 18 278, à 8:06 a.m. IST.

Les investisseurs attendent les données de l'inflation domestique de détail pour le mois d'avril, prévues pour être publiées à 17:30 p.m. IST. L'inflation des consommateurs indiens s'est probablement ralentie pour atteindre son plus bas niveau en 18 mois à 4,80% en avril, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters.

La Reserve Bank of India a opté pour une pause surprise sur le taux repo en avril après six hausses consécutives afin d'évaluer l'impact retardé des hausses précédentes sur la croissance et l'inflation.

La plupart des marchés boursiers de Wall street ont clôturé en baisse après que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint leur niveau le plus élevé en un an et demi et que les prix à la production ont rebondi plus lentement que prévu en avril, signalant un ralentissement de l'économie américaine et augmentant les chances d'un arrêt des hausses de taux. Les marchés asiatiques ont été modérés. [MKTS/GLOB]

Malgré des indices mondiaux mitigés tout au long de la semaine, le Nifty 50 a augmenté de 1,26% grâce à une série de résultats d'entreprises et à la persistance d'achats étrangers dans les actions nationales.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série d'achats d'actions indiennes pour la onzième session consécutive jeudi, ajoutant 8,37 milliards de roupies (102,4 millions de dollars) d'actions. Les FII ont acheté pour près de 185 milliards de roupies d'actions indiennes au cours de la période, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

Tata Motors Ltd, Cipla Ltd, Vedanta Ltd, DLF Ltd et Hindustan Petroleum Corporation Ltd sont parmi les principales entreprises qui publient leurs résultats trimestriels vendredi.

Valeurs à surveiller :

** Mahindra & Mahinda Ltd : Le groupe annonce une croissance de 18,5% de sa production en avril.

** Eicher Motors Ltd : Co dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une demande stable de véhicules à deux roues.

** Siemens Ltd : le groupe annonce un bond de 39% de son bénéfice trimestriel, aidé par un carnet de commandes bien rempli.

** Deepak Nitrite Ltd : le groupe annonce une baisse de ses bénéfices pour le trimestre de mars.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)