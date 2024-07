Le raffineur indien Hindustan Petroleum a annoncé lundi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, pénalisé par des marges de commercialisation plus faibles alors que le prix du pétrole brut reste élevé.

Le bénéfice net de l'entreprise publique a chuté de 94 % en glissement annuel pour atteindre 3,56 milliards de roupies (environ 43 millions de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin.

Sa marge brute moyenne de raffinage est tombée à 5,03 dollars par baril, contre 7,44 dollars par baril un an plus tôt.

CONTEXTE CLÉ

La hausse des prix du pétrole brut est une source d'inquiétude pour l'Inde, troisième importateur mondial de cette matière première.

Le pétrole brut est une matière première essentielle pour les raffineurs et représente la quasi-totalité de leurs coûts de production.

La demande mensuelle de carburant en Inde a augmenté de 2,6 % et de 6,1 % en glissement annuel en avril et en juin, respectivement, grâce à l'augmentation de l'activité manufacturière et industrielle. Elle a chuté de près de 1 % en mai.

COMPARAISON AVEC D'AUTRES PAYS

Valorisation Estimations (12 prochaines) Sentiment des analystes

(12 prochains mois)

mois)

RIC PE EV/EBI Revenu Bénéfice Moyenne Nombre d'actions à div.

TDA croissance croissance rating* prix d'analyste rendement

objectif** (%)

Hindustan Petroleum 7,47 6,89 -1,36 -27,48 Hold 16 1,03 7,49

Corp

Bharat Petroleum 9,53 7,14 0,50 -38,71 Hold 22 0,97 6,67

Société

Indian Oil 9,85 7,10 1,39 -39,96 Hold 20 1,06 7,11

Société

Reliance Industries 24,35 12,16 10,22 13,94 Acheter 31 0,91 0,30

* La moyenne des notes des analystes standardisée sur une échelle de Strong Buy, Buy, Hold, Sell, et Strong Sell.

** Le ratio de la dernière clôture de l'action par rapport à l'objectif de prix moyen des analystes ; un ratio supérieur à 1 signifie que l'action se négocie au-dessus de l'objectif de prix.

PERFORMANCE DES ACTIONS EN AVRIL-JUIN

-- Toutes les données proviennent de LSEG

-- 1 $ = 83,7274 roupies indiennes