Hindustan Unilever est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien et alimentaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de soins de la personne (46%) : produits de soins capillaires et de la peau, produits dentaires et déodorants (marques Aviance, Dove, Sunsilk, Lux, Pond's, Axe, Rexona, Close Up, etc.) ; - produits d'entretien de la maison et de soin du linge (33,9%) : savons, liquides vaisselle, détergents, détachants et nettoyants (marques Active Wheel, Comfort, Cif, Sunlight, Vim, etc.) ; - produits alimentaires et boissons (18,8%) : produits culinaires, sauces, huiles et margarines (Knorr, Kissan, Annapurna, etc.), crèmes glacées (Kwality Wall's) et thés et cafés (marques 3 Roses, Red Label, Lipton, Bru, Taj Mahal) ; - autres (1,3%). A fin mars 2019, le groupe dispose de 28 sites de production implantés en Inde. 96% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Produits cosmétiques