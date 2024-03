Le fossé béant qui sépare les super-riches de la classe moyenne dans l'économie florissante de l'Inde devrait persister si l'on en croit la "sous-performance" des valeurs de consommation sur le marché boursier en pleine effervescence.

Les cours des actions des sociétés de consommation vendant du savon, de l'huile capillaire et des réfrigérateurs enregistrent des gains à deux chiffres, mais restent à la traîne des indices boursiers indiens de référence, car la faible croissance des revenus et l'inflation volatile nuisent à la demande de biens de consommation courante. Dans le même temps, les produits de luxe s'envolent des rayons.

Les tendances macroéconomiques le confirment. La troisième économie d'Asie devrait connaître une croissance de 7,6 % au cours de l'exercice financier qui se termine ce mois-ci, mais la consommation privée, qui contribue à 60 % de la croissance économique, ne devrait progresser que de 3 %, soit la croissance la plus faible depuis vingt ans, si l'on exclut les années de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

L'écart de richesse s'est creusé. Selon le groupe de recherche World Inequality Lab, la richesse concentrée dans les 1 % les plus riches du pays le plus peuplé du monde n'a jamais été aussi élevée depuis six décennies.

"Il y a un changement radical dans le revenu des ménages, de la classe moyenne inférieure à la classe moyenne supérieure et de la classe supérieure à la classe supérieure, qui est le moteur de la croissance du segment haut de gamme", a déclaré Vineet Arora, directeur général de NAV Capital, basé à Singapour, qui gère 8 milliards de roupies (95,95 millions de dollars) dans son Fonds d'opportunités mondiales.

Le segment haut de gamme, qui comprend les entreprises qui vendent des voitures, des produits électroniques haut de gamme, des montres de luxe et des bijoux, connaît une activité soutenue et une flambée des prix des actions. Titan Company, propriété du groupe Tata, a vu le prix de son action augmenter de 44,3 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le détaillant de montres de luxe Ethos a gagné 162 %.

En revanche, la jauge des entreprises de biens de consommation à rotation rapide (FMCG), le Nifty FMCG, a augmenté de 18 % au cours de l'année écoulée, par rapport à l'indice de référence Nifty 50, qui a progressé de 30 % et s'est approché de ses sommets.

Quatre des cinq gestionnaires de fonds interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que cette sous-performance relative persiste pendant encore deux ou trois trimestres, jusqu'à ce que la croissance économique se généralise.

"Si le segment haut de gamme offre un certain potentiel de croissance, la relance du secteur dans son ensemble dépend de l'amélioration de la demande rurale et des initiatives gouvernementales", a déclaré M. Arora.

La consommation dans les segments qui s'adressent à des groupes dont la croissance des revenus est faible a été tiède, a déclaré Sonam Udasi, gestionnaire de fonds senior chez Tata Asset Management, qui sous-pondère les actions FMCG dans son India Consumer Fund.

Sur les 90 catégories de produits de grande consommation suivies par le cabinet d'études de marché Kantar, la moitié d'entre elles ont vu leur consommation baisser ou rester inchangée en 2023, a-t-il indiqué dans un rapport publié au début du mois.

Hindustan Unilever (HUL), la branche indienne de l'entreprise britannique Unilever, n'a enregistré qu'une hausse de 0,6 % de son bénéfice trimestriel d'octobre à décembre, tandis que les ventes ont reculé en raison de l'intensification de la concurrence dans le secteur des biens de consommation et de la faiblesse persistante de la demande dans les régions rurales.

Le titre a été l'un des plus mauvais élèves de l'indice de référence Nifty 50 et le plus mauvais élève de l'indice des biens de consommation, avec une baisse de 8,4 % au cours des 12 derniers mois.

COÛT DE LA VIE

Manjunath, 35 ans, travaille dans une boutique de nettoyage à sec à Marathahalli, Bengaluru, et doit subvenir aux besoins d'une famille de cinq personnes avec son revenu mensuel de 30 000 roupies indiennes (360 dollars).

La hausse des prix des produits de base, tels que les légumes et le riz populaire "surti kolam", l'a contraint à réduire d'autres dépenses.

"J'avais prévu d'acheter un réfrigérateur avant l'été. Mais je n'ai pas pu économiser suffisamment pour cela", a-t-il déclaré.

Mais pour les consommateurs dont les revenus sont légèrement plus élevés, comme Ganesh Kumar, qui travaille dans une grande entreprise de technologie à Chennai et gagne 120 000 roupies par mois, les achats importants tels que les bijoux ou les vacances en famille sont devenus abordables.

"Après COVID et le travail à domicile, de nombreuses dépenses ont été réduites pour des personnes comme nous. Maintenant, je dépense pour mon confort", a-t-il déclaré.

Dans un indice des biens de consommation durables, 10 des 15 actions, dont le fabricant de réfrigérateurs Voltas et le populaire fabricant de machines à laver Whirlpool, ont sous-performé les indices de référence au cours de l'exercice financier actuel.

Au cours des 12 derniers mois, les investisseurs étrangers ont vendu pour 31,35 milliards de roupies d'actions de produits de grande consommation et pour 79,45 milliards de roupies d'actions de biens de consommation durables. Ils ont toutefois investi 1,81 trillion de roupies dans les actions indiennes au cours de cette période.

"L'histoire de la premiumisation se déroule dans l'espace de consommation", a déclaré Nirali Bhansali, gestionnaire de fonds d'actions chez SAMCO Mutual Fund, qui sous-pondère à la fois les biens de consommation de base et les biens durables, et qui est positif sur des actions telles que Ethos et Titan, mais qui craint qu'elles ne soient trop richement valorisées.

L'indice des biens de grande consommation se négocie à 51 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, ce qui est le plus haut niveau de la décennie, et l'indice des biens de consommation durables à 69 fois. Les valeurs à forte croissance telles que Titan et Ethos se situent au-dessus de ces niveaux, à 93 et 82 fois, respectivement.

Selon Abhijit Bhave, directeur général et PDG d'Equirus Wealth, une société de gestion de patrimoine qui gère des actifs d'une valeur de plus de 900 millions de dollars, le passage aux marques haut de gamme n'en est qu'à ses débuts en Inde et s'accélérera encore au cours de la prochaine décennie avec l'augmentation des revenus.

"L'évolution des préférences des consommateurs, les changements de mode de vie et la volonté croissante de certains segments de consommateurs de dépenser plus pour des produits haut de gamme malgré les incertitudes économiques conduisent à cette transition."

Les marges EBITDA des sociétés de consommation répondant à la demande de masse se situent entre 19% et 32%, aidées par la modération des prix des matières premières et les mesures d'optimisation des coûts pour compenser l'impact des ventes tièdes, tandis que la croissance des marges des sociétés dans les segments premium comme Titan et Ethos oscille autour de 10%-20%, en raison de la volatilité des prix de l'or.

Selon Aishvarya Dadheech, directeur des investissements chez Fident Asset Management, la croissance en volume des entreprises du segment haut de gamme est de 10 à 16 %, alors que celle des entreprises du segment de masse est inférieure à 5 %.

(1 $ = 83,3512 roupies indiennes)