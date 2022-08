La baisse du coût des matières premières est prometteuse pour les entreprises indiennes de produits de consommation

Tout en annonçant une baisse de 4,5 % de son bénéfice au deuxième trimestre et des dépenses plus élevées, Nestlé India a déclaré le 28 juillet qu'elle pourrait assister à un fléchissement des prix de certaines matières premières comme l'huile comestible et les matériaux d'emballage.

Une semaine plus tôt, l'unité indienne d'Unilever a déclaré qu'un fléchissement des prix des matières premières était de bon augure. Si cette amélioration persistait, elle permettrait d'améliorer les marges de la société d'un trimestre à l'autre à partir de la fin de cette année.

"Les prix des produits de base commencent déjà à baisser, étant donné les hausses de taux de la Fed américaine. Compte tenu de cela, il devrait y avoir une baisse progressive des coûts des intrants pour les entreprises", a déclaré Aditi Nayar, économiste à l'ICRA, la branche indienne de l'agence de notation Moody's.

Les prix de l'huile de palme, un ingrédient clé pour de nombreux produits alimentaires, détergents et cosmétiques, ont baissé de 32 % par rapport au pic record atteint en mars.

Un autre intrant clé est l'énergie, dont le prix détermine également d'autres coûts. Les prix du pétrole brut ont chuté depuis des sommets de plus de 120 dollars le baril à environ 100 dollars le baril.

Pourtant, en juin, les prix de détail indiens étaient supérieurs de 7,01 % à ceux de l'année précédente, alors que la marge de tolérance de la banque centrale en matière d'inflation est de 2 % à 6 %.

La hausse des prix a particulièrement touché la demande dans les zones rurales, un marché clé pour toutes les entreprises indiennes de biens de consommation. Pour y remédier, les entreprises ont eu recours à la vente en unités plus petites et moins chères, telles que des paquets réduits.

Mais les marchés ruraux commencent à prendre le virage, selon la société d'analyse de marché NielsenIQ.

"Les marchés urbains se sont tournés vers une croissance positive de la consommation, et les marchés ruraux suivent de près", a déclaré Satish Pillai, directeur général pour l'Inde chez NielsenIQ, dans un communiqué.

NeilsenIQ prévoit que l'industrie des biens de consommation connaîtra une croissance de 8 à 10 % en 2022.