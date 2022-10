Les actions indiennes pourraient ouvrir en hausse, suivant l'Asie

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,55% à 0159 GMT, tandis que l'indice MSCI, le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon, a grimpé de 1,74%. [MKTS/GLOB]

Les gains sur le marché national devraient toutefois être limités, car les prix mondiaux du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques jeudi après avoir bondi de plus de 3 % lors de la session précédente, sous l'effet des exportations record de brut américain. [O/R]

L'Inde est le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, et une hausse des prix du brut a un impact direct sur l'inflation.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,42% à 17 656,35 à la clôture mardi, et le S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 0,48% à 59 543,96, mettant fin à sept sessions consécutives de gains.

Le marché était fermé mercredi pour un jour férié.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions pour une valeur nette de 2,47 milliards de roupies indiennes (30,12 millions de dollars) mardi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté des actions pour une valeur nette de 8,73 milliards de roupies, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Zee Entertainment Enterprises et l'unité indienne du japonais Sony ont accepté de céder trois chaînes en langue hindi dans le cadre de leur accord pour créer un mastodonte de la télévision de 10 milliards de dollars, selon une ordonnance du régulateur indien de la concurrence.

** Crompton Greaves Consumer Electricals a annoncé mercredi une baisse de près de 18% de son bénéfice pour le trimestre de septembre, manquant ainsi les estimations des analystes, en raison de l'augmentation des dépenses et de la performance médiocre de la division des biens de consommation électriques durables.

** Dabur India a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice trimestriel, la hausse des prix des matières premières ayant pesé sur les marges, et a déclaré qu'elle allait acquérir une participation majoritaire dans le fabricant d'épices et d'assaisonnements Badshah Masala.

** Le fabricant de noir de carbone PCBL Ltd a annoncé mercredi une baisse de 4,9% de son bénéfice au deuxième trimestre, la hausse des coûts ayant contrebalancé les ventes robustes du matériau de renforcement des pneus.

** Glenmark Pharmaceuticals Ltd a déclaré mercredi que la FDA américaine a placé l'usine de Baddi de la société, dans l'État indien de Himachal Pradesh, sous une alerte à l'importation.

(1 $ = 82,0040 roupies indiennes)