Les actions indiennes pourraient ouvrir en légère hausse ; le panorama mondial est mitigé.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,28% à 0200 GMT. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,32% et devait mettre fin à une série de trois jours de gains. [MKTS/GLOB]

L'indice NSE Nifty 50 a progressé de 0,46% à 17 736,95 à la clôture jeudi, et le S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 0,36% à 59 756,84. Si les gains se maintiennent vendredi, les indices de référence pourraient enregistrer leur deuxième hausse hebdomadaire consécutive.

Le premier constructeur automobile indien, Maruti Suzuki, une composante du Nifty 50, devrait publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Entre-temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions pour une valeur nette de 28,18 milliards de roupies indiennes (342,12 millions de dollars) jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu des actions pour une valeur nette de 15,80 milliards de roupies, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Dans l'Asie élargie, les actions ont légèrement baissé vendredi, tandis que les actions américaines étaient mitigées à la clôture, les investisseurs ayant équilibré des rapports de résultats et des données économiques mitigés.

Les actions européennes ont terminé presque à plat jeudi après que la Banque centrale européenne a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base et a signalé un ralentissement du rythme des hausses de taux à l'avenir. [MKTS/GLOB]

Les actions à surveiller :

** SBI Cards and Payment Services a annoncé jeudi un bond de 52,4 % de son bénéfice au deuxième trimestre, car elle a émis davantage de cartes de crédit et les Indiens ont dépensé davantage à l'approche de la saison des fêtes.

** Tata Chemicals Ltd a annoncé jeudi un bénéfice du deuxième trimestre qui a presque triplé, aidé par une forte performance dans son segment des produits chimiques de base.

** La Reserve Bank of India est susceptible de retirer son fonctionnaire Yogesh Dayal du conseil d'administration de la RBL Bank Ltd avant l'expiration de son mandat après qu'un audit médico-légal n'ait pas trouvé de drapeaux rouges majeurs concernant les actifs non performants de la banque, a rapporté le Hindu BusinessLine citant des sources.

** Infibeam Avenues Ltd a déclaré jeudi que la Reserve Bank of India a donné à la société l'autorisation d'opérer en tant qu'agrégateur de paiements.

** Supreme Petrochem Ltd a annoncé jeudi une chute de 53% de son bénéfice après impôts pour le trimestre de septembre, en raison de l'augmentation des dépenses.

(1 $ = 82,3680 roupies indiennes)