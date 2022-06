Les actions indiennes sont en hausse, les valeurs de consommation progressant

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,24% à 16.625,05 à 0352 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,28% à 55.733,47. Mardi, les deux indices ont interrompu trois séances consécutives de hausse, en raison de la pause dans la reprise des valeurs technologiques et de la baisse des valeurs bancaires.

Mercredi, Tata Consumer et Hindustan Unilever ont augmenté de plus de 1 % chacun et ont figuré parmi les principaux gagnants en pourcentage de l'indice Nifty 50.

Après les heures de marché mardi, les données du gouvernement ont montré que le produit intérieur brut de l'Inde a augmenté de 4,1 % en glissement annuel en janvier-mars, ce qui est inférieur à la croissance de 5,4 % en octobre-décembre et à la croissance de 8,4 % en juillet-septembre.

Pendant ce temps, les actions asiatiques se sont stabilisées bien que les investisseurs aient été nerveux après que l'inflation de la zone euro ait atteint un niveau record et ait alimenté les inquiétudes concernant les hausses de taux au niveau mondial. [MKTS/GLOB]