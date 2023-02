L'Inde s'oppose à l'accord de 2,98 milliards de dollars de Hindustan Zinc pour les actifs zinc de Vedanta

Données financières INR USD EUR CA 2023 330 Mrd 3 991 M 3 743 M Résultat net 2023 107 Mrd 1 290 M 1 209 M Tréso. nette 2023 65 974 M 797 M 748 M PER 2023 12,8x Rendement 2023 12,6% Capitalisation 1 369 Mrd 16 536 M 15 507 M VE / CA 2023 3,94x VE / CA 2024 3,94x Nbr Employés 3 492 Flottant 5,54% Graphique HINDUSTAN ZINC LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HINDUSTAN ZINC LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Clôture 323,90 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Arun Misra Chief Executive Officer & Executive Director Sandeep Modi Chief Financial Officer Priya Agarwal Hebbar Chairman Rajendra Pandwal Secretary & Compliance Officer Anjani Kumar Agrawal Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HINDUSTAN ZINC LIMITED 0.47% 16 536 FREEPORT-MCMORAN INC. 9.84% 59 717 SOUTHERN COPPER CORPORATION 22.60% 57 240 ANTOFAGASTA PLC 12.03% 20 478 CMOC GROUP LIMITED 25.28% 17 084 VEDANTA LIMITED 1.82% 14 071