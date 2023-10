Hindustan Zinc Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la prospection, à l'extraction et au traitement des minéraux, ainsi qu'à la fabrication de métaux et d'alliages. La société produit du zinc, du plomb, de l'argent, de l'énergie commerciale et des alliages. Elle produit du zinc, du plomb, de l'argent et d'autres métaux, ainsi que de l'énergie éolienne. Ses activités comprennent cinq mines de zinc-plomb, quatre fonderies de zinc, une fonderie de plomb, une fonderie de zinc-plomb, huit usines d'acide sulfurique, une usine d'affinage d'argent, six centrales thermiques captives et quatre centrales solaires captives dans l'État du Rajasthan. La société possède également une mine de phosphate naturel à Matoon, près d'Udaipur au Rajasthan, ainsi que des installations de traitement et d'affinage du zinc, du plomb et de l'argent dans l'État d'Uttarakhand. La société possède également des centrales éoliennes dans les États du Rajasthan, du Gujarat, du Karnataka, du Tamil Nadu et du Maharashtra, ainsi que des centrales solaires dans l'État du Rajasthan.

Secteur Sociétés minières intégrées