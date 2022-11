Les actions indiennes ouvrent en baisse alors que les espoirs du pivot de la Fed s'amenuisent

Le S&P BSE Sensex a glissé de 0,17% à 61 876,93, à 0346 GMT, après avoir clôturé à un sommet historique pour la deuxième session consécutive mercredi. L'indice NSE Nifty 50 a légèrement baissé de 0,21% à 18 371,55.

Parmi les retardataires, les indices Nifty de l'informatique, de l'automobile et des banques du secteur public ont reculé de 0,2 % à 0,7 %.

One 97 Communications a chuté de 9 %, car une feuille de modalités examinée par Reuters montre que SoftBank Group a l'intention de vendre une participation de 215 millions de dollars dans la société mère Paytm. Tata Motors a chuté de 2,4 % après avoir annoncé que le patron de son unité Jaguar Land Rover, Thierry Bollore, allait démissionner pour des raisons personnelles.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 1,47 %, les données plus fortes que prévu sur les ventes au détail ayant ravivé les attentes que la Fed continue de relever ses taux et alimenté les inquiétudes sur les perspectives économiques. [MKTS/GLOB]

Les données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu la semaine dernière ont donné aux investisseurs une certaine consolation quant au fait que la Fed pourrait freiner ses hausses de taux d'intérêt agressives, mais les ventes au détail américaines plus fortes en octobre pourraient anéantir ces espoirs.

Soulignant la position belliciste de la Fed, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré mercredi à CNBC que la pause des hausses de taux ne fait pas encore partie des discussions.

"Le fait que la Fed américaine indique que la situation de relèvement des taux pourrait ne pas s'arrêter de sitôt pourrait déclencher des accès de volatilité", a déclaré Prashanth Tapse, vice-président de la recherche chez Mehta Equities.

Le pétrole brut a encore baissé en Asie après s'être installé plus d'un dollar plus bas pendant la nuit alors que les expéditions de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba vers la Hongrie ont redémarré. [O/R]

Séparément, jeudi, R Systems International a bondi de 20 % lorsque Blackstone a annoncé qu'il allait acheter une participation de 52 % dans le fournisseur de services informatiques pour 359 millions de dollars.

Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers ont continué à vendre des actions pour une deuxième session consécutive, selon les données provisoires disponibles auprès de la National Stock Exchange.

(1 $ = 81,4240 roupies indiennes)