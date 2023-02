Vedanta Resources dit avoir réduit sa dette nette de 2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023

La société détenue par le milliardaire Anil Agarwal - parent du géant indien des ressources Vedanta Ltd - a déclaré avoir réduit sa dette nette de 2 milliards de dollars au cours des 11 derniers mois, en avance sur son propre objectif.

S&P Global Ratings a déclaré le 8 février que si la société était susceptible de faire face à ses obligations jusqu'en septembre, la liquidité au-delà dépendrait de la levée de fonds critique et de la vente proposée des actifs internationaux de zinc par Vedanta Ltd à Hindustan Zinc.

Vedanta Resources a déclaré mercredi qu'elle dispose d'un flux de trésorerie sain, stimulé par une consommation intérieure robuste, et que la croissance serait propulsée par les investissements de ses entreprises associées dans les semi-conducteurs, le verre d'affichage, les énergies renouvelables, la fibre optique et la transmission.

La société basée à Londres a également déclaré qu'elle prévoit de couvrir 50 % de ses besoins en liquidités pour l'exercice 2024 en interne et le reste par le biais d'un refinancement.

La déclaration de Vedanta Resources intervient également à un moment où le conglomérat indien Adani Group est toujours aux prises avec les retombées du rapport critique d'un vendeur à découvert américain sur ses pratiques commerciales, qui a fait disparaître 120 milliards de dollars de sa valeur boursière.

Vedanta Ltd, qui exploite des mines de zinc, d'argent et d'aluminium et fore du pétrole brut, a annoncé une chute de 41 % de son bénéfice au troisième trimestre en janvier, en raison de la baisse des prix des matières premières.

Dans son rapport, S&P a déclaré que sa note sur Vedanta Resources risquait de subir une pression immédiate si une levée de fonds prévue de 2 milliards de dollars et une vente d'actifs ne progressaient pas au cours des prochaines semaines.

L'agence de notation a ajouté que le groupe se retrouverait avec environ 500 millions de dollars après les remboursements en l'absence de financement externe.

En 2020, Vedanta Resources n'a pas réussi à privatiser Vedanta Ltd car elle n'a pas obtenu le nombre requis d'actions pour le rachat.