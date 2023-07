Hingham Institution for Savings (la Banque) propose des solutions bancaires aux entreprises. L'équipe de gestionnaires de relations de la société sert un groupe diversifié de clients, y compris les gestionnaires immobiliers, les startups, les organisations à but non lucratif, les municipalités, les organisations gouvernementales et les organisations de services professionnels. Elle propose un service personnalisé et des outils numériques robustes. Son équipe de banquiers personnels fournit des solutions personnalisées à ses clients. Elle propose une suite adaptée de services de gestion de trésorerie conçus pour ses clients à but non lucratif. Les services bancaires aux particuliers de la société comprennent les chèques personnels, les taux de dépôt, les services bancaires mobiles et en ligne et les prêts hypothécaires résidentiels. Les services bancaires aux entreprises de la société comprennent les chèques d'entreprise, les prêts immobiliers commerciaux, la gestion de trésorerie, les services bancaires aux organisations à but non lucratif, les services bancaires aux gouvernements, les services bancaires de gestion immobilière et les services bancaires aux entreprises en phase de démarrage.

Secteur Banques