HIOLLE Industries : Rapport Financier Semestriel 2020

Rapport Financier Semestriel 2020 SOMMAIRE I - Rapport d'activité sur les comptes consolidés semestriels arrêtés au 30 Juin 2020………………………… Page 3 Le Groupe HIOLLE Industries……………………………………………………………..…………… Page 3 Activités et situation financière du 1er semestre 2020………………………………………………..…. Page 4 Facteurs de risques et transactions entre parties liées……………………………………………..…….. Page 5 Perspectives…………………………………………………………………………………………….... Page 5 II - Comptes consolidés semestriels au 30 Juin 2020 ……………………………………………………………. Page 6 Etats de synthèse au 30 juin 2020……………………………………………………………………………. Page 6 Bilan consolidé actif……………………………………………………………………………………….. Page 6 Bilan consolidé passif……………………………………………………………………………………… Page 7 Compte de résultat consolidé………………………………………………………………………………. Page 8 Tableau de flux de trésorerie consolidé……………………………………………………………………. Page 9 Tableau de variation des capitaux propres consolidés………………………………………….................. Page 10 Annexe aux comptes consolidés semestriels au 30 juin 2020……………………………………………….. Page 11 Note 1 - Informations générales…………………………………………………………………………… Page 11 1 - 1 Présentation du Groupe…………………………………………………………………….. Page 11 1 - 2 Caractéristiques de l'activité semestrielle………………………………………………….. Page 12 Note 2 - Informations sectorielles…………………………………………………………………………. Page 14 2 - 1 Informations sectorielles relatives au compte de résultat consolidé……………………….. Page 14 2 - 2 Informations sectorielles relatives au bilan consolidé……………………………………… Page 14 Note 3 - Référentiel, Périmètre de consolidation, principes comptables et méthode d'évaluation ………. Page 15 3 - 1 Référentiel et normes……………………………………………………………………….. Page 15 3 - 2 Périmètre de consolidation…………………………………………………………………. Page 16 Note 4 - Informations relatives au bilan consolidé………………………………………………………… Page 19 4 - 1 Goodwills…………………………………………………………………………………… Page 19 4 - 2 Immobilisations incorporelles………………………………………………………………. Page 20 4 - 3 Immobilisations corporelles………………………………………………………………… Page 21 4 - 4 Actifs financiers non courants………………………………………………………………. Page 22 4 - 5 Impôts différés……………………………………………………………………………… Page 22 4 - 6 Capital social………………………………………………………………………………... Page 22 4 - 7 Dettes financières………………………………………………………………………….... Page 23 4 - 8 Provisions pour risques et charges………………………………………………………….. Page 23 4 - 9 Actifs et passifs financiers………………………………………………………………….. Page 24 4 - 10 Actifs et passifs éventuels…………………………………………………………………. Page 25 Note 5 - Informations relatives au compte de résultat consolidé……………………………………………. Page 26 5 - 1 Achats consommés…………………………………………………………………………. Page 26 5 - 2 Charges externes……………………………………………………………………………. Page 26 5 - 3 Charges de personnel……………………………………………………………………….. Page 27 5 - 4 Résultat par action………………………………………………………………………….. Page 27 Note 6 - Informations relatives au tableau de flux………………………………………………………….. Page 28 Note 7 - Informations relatives aux parties liées…………………………………………………………..... Page 29 Note 8 - Informations relatives aux engagements hors bilan……………………………………………..… Page 31 Note 9 - Informations relatives à l'exposition aux risques …………………………………………………. Page 32 9 - 1 Les risques financiers………………………………………………………………………. Page 32 9 - 2 Les risques juridiques………………………………………………………………………. Page 33 9 - 3 Les risques opérationnels…………………………………………………………………… Page 33 III - Attestation de la personne responsable du rapport financier semestriel 2020…………………………… Page 35 PARTIE I RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020 Le Groupe HIOLLE Industries La société HIOLLE Industries est une société anonyme au capital de 10 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce de Valenciennes (France) sous le numéro 325 230 811 et dont le siège social est situé 9 avenue Marc Lefrancq à PROUVY (59121). Au 30 juin 2020 la société HIOLLE Industries est la société mère d'un groupe de 10 filiales françaises et 5 filiale étrangères (marocaine, algérienne, canadienne, suisse et sénégalaise). Ces sociétés évoluent dans les différents secteurs de l'industrie. En tant qu'holding animatrice et gestionnaire de projets, HIOLLE Industries fédère ses filiales en deux grands pôles d'activités : Le pôle « Services et Environnement » avec :

l'ensemble des métiers traditionnels liés à l'industrie (tuyauterie, électricité, hydraulique, construction métallique, traitement thermique, mécanique, contrôle métallurgique, maintenance…), les transferts d'usine transcontinentaux d'usines clés en mains, la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de matériels de traitement des déchets solides, notamment dans le secteur du traitement des déchets ménagers, des déchets industriels banals, des déchets verts et les lignes de broyage pour véhicules hors d'usage, l'installation et la maintenance d'équipements pour le traitement des fumées et autres rejets, les prestations de services (maintenance, gros entretien) pour les installations de traitement des déchets, l'ingénierie dans le traitement de l'eau, les travaux neufs et la maintenance en électricité industrielle et tertiaire, l'installation et la mise en service de pompes à chaleur et unités de climatisation, la maintenance de turbo-alternateurs/compresseurs.

Le pôle « Ferroviaire et Aéronautique » avec : Dans le secteur Ferroviaire la maintenance et le SAV ainsi que les travaux neufs (câblage de dalles sous châssis, dalles sous pavillon, pupitres de conduite, armoires de commande) pour les grands donneurs d'ordres tels que les constructeurs, les exploitants et les équipementiers.

l'automatisme industriel et l'électronique,

l'usinage de précision. Dans le secteur de l'Aéronautique le câblage d'équipement électriques et les prestations d'intégration et de réparation sur sites pour les grands donneurs d'ordre. Activité et situation financière du 1er semestre 2020 Le Groupe HIOLLE Industries publie un résultat net positif après un deuxième trimestre 2020 bouleversé par la crise sanitaire. En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 34 589 43 110 -19,77% Dont Services et Environnement 11 129 14 286 -22,10% Dont Ferroviaire et Aéronautique 23 460 28 823 -18,61% EBITDA 2 134 4 298 -50,36% Dont Services et Environnement 290 1 047 -72,34% Dont Ferroviaire et Aéronautique 1 844 3 251 -43,28% Résultat opérationnel 559 2 790 -79,96% Dont Services et Environnement (700) 293 -338,91% Dont Ferroviaire et Aéronautique 1 259 2 497 -49,58% Résultat net 93 1 836 -94,93% Dont Services et Environnement (592) 63 -1039,68% Dont Ferroviaire et Aéronautique 685 1 774 -61,39% Dont Résultat part du Groupe 28 1 795 -98,44% Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 34.6 M€ en retrait de 19.8 % par rapport au premier semestre 2019. Ainsi, le secteur Services et Environnement(32 % du CA) affiche un chiffre d'affaires de 11 129 K€ en baisse de 22.1 % par rapport au 1er semestre 2019. Le secteur Ferroviaire et Aéronautique(68 % du CA) est en recul de 18.6% avec un chiffre d'affaires consolidé de 23 460 K€. Le Groupe HIOLLE Industries s'est fait fort dès le 16 Mars 2020 de mettre en place une stratégie de protection de ses salariés face à la pandémie de Covid 19 en suivant les obligations liées au confinement de la population. Toutes les sociétés du groupe ont observé une période de fermeture de 2 semaines. Et dès le début Avril, à la suite de plusieurs comités d'urgence, le Groupe a su appliquer un plan de redéploiement des activités dans le respect des précautions recommandées par le gouvernement. Toutes les mesures d'aides aux entreprises proposées par le gouvernement ont été sollicitées : le recours au chômage partiel dans toutes les sociétés du groupe, le décalage du remboursement d'emprunts, le report des charges sociales ainsi que la mise en place de prêts garantis par l'état. La combinaison de ces dispositifs et d'une forte volonté du Groupe de reprendre très rapidement ses activités dans le strict respect des mesures de protection de ses salariés ont permis de maintenir une rentabilité opérationnelle positive. Le résultat opérationnel, pourtant impacté d'une dépréciation de goodwill de 250 K€, s'élève à 559 K€. La rentabilité opérationnelle est donc de 1.6 %. Le secteur Services et Environnement a été plus impacté par la crise avec un résultat opérationnel en forte baisse à - 700 K€. Les activités de ce secteur nécessitent des infrastructures lourdes et coûteuses. La baisse du chiffre d'affaires de plus de 22 % n'a pas permis de couvrir les charges fixes et principalement les amortissements. L'EBIDTA est quant à lui positif à 290 K€. Le secteur Ferroviaire et Aéronautique a su réagir plus rapidement à la baisse de charges liée au confinement puis à la reprise. Le résultat opérationnel du secteur s'établit à 1 259 K€ et présente une rentabilité de 5.4 %. Le résultat net s'élève à 93 K€ dont un résultat net part du Groupe de 28 K€. Au 30 Juin 2020, l'endettement financier augmente de 12 636 K€ et s'élève à 23 232 K€ contre 10 596 K€ au 31 Décembre 2019 du fait principalement de la souscription de prêts garantis par l'Etat à hauteur de 12 497 K€. Cependant ces emprunts n'étaient que très peu utilisés au 30 juin 2020 et la trésorerie disponible s'élève à 17 749 K€ contre 7 548 K€ au 31 Décembre 2019 soit une hausse de 10 201 K€. Perspectives Tous les indicateurs d'analyses micro et macroéconomiques tendent à conforter la tendance d'un rebond court terme . Celui-ci est bien évidemment tributaire d'une situation améliorée dans les mois à venir de la propagation du Covid 19. Le Groupe bénéficie d'une importante visibilité et d'une voilure d'affaires s'étalant jusqu'en 2024. Les consultations et appels à projets d'ampleur (de 5 à 40 Millions d'euros) ont fortement repris depuis Juin 2020. Le deuxième semestre 2020 devrait bénéficier de cette tendance haussière tant sur le chiffre d'affaires que sur le résultat consolidé. HIOLLE Industries se repositionne sur un axe de croissance à deux chiffres sur ses marchés stratégiques pour 2021. Facteurs de risques et transactions entre parties liées Principaux facteurs de risques Les activités du groupe sont exposées à certains facteurs de risques. Sont analysés par secteurs d'activités, les risques suivants : les risques financiers (liquidités, taux, change…), les risques juridiques (litiges, évolution réglementaire, litiges…), les risques opérationnels (liés aux marchés, aux fournisseurs, aux clients, à l'environnement…). Ces risques sont exposés dans la Note 9 de l'Annexe aux comptes consolidés semestriels. Ils ne présentent pas d'évolution significative sur le premier semestre 2020. Transactions entre parties liées Les transactions avec des sociétés liées (avec des dirigeants communs) sont réalisées aux conditions courantes de marché dans le cadre normal des activités du groupe. Ces transactions sont détaillées en Note 7 de l'Annexe aux comptes consolidés semestriels. Il n'y a pas eu d'évolution significative de ces transactions au cours du premier semestre 2020. PARTIE II COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020 Etats de synthèse au 30 juin 2020 Bilan consolidé actif Libellés Notes 30/06/2020 31/12/2019 Capital souscrit non appelé Goodwill 4 - 1 7 763 827 8 013 827 Immobilisations incorporelles 4 - 2 172 363 175 472 Immobilisations corporelles 4 - 3 5 507 788 5 018 520 Droits d'utilisation 4 - 3 1 902 737 3 384 325 Titres Mise En Equivalence 4 - 4 Actif financier non courant 4 - 4 67 736 548 328 Impôts différés - actif 4 - 5 123 272 242 039 Créances d'exploitation > 1an 54 516 Actif non courant 15 592 240 17 400 511 Stocks et en-cours 10 946 474 7 737 776 Instruments financiers actif Créances d'exploitation < 1an 34 053 000 36 733 047 Créances hors exploitation < 1an 4 147 699 3 285 529 Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 749 132 7 547 704 Actifs non courants détenus en vue de la vente Comptes de régularisation 782 157 470 424 Actif courant 67 678 462 55 774 479 Actifs non courant détenus en vue de la vente et activités abandonnées 12 620 12 620 TOTAL ACTIF 83 283 322 73 187 610 Bilan consolidé passif Libe llé s Note s 30/06/2020 31/12/2019 Capital 4 - 6 10 000 000 10 000 000 Primes liées au capital 6 266 724 6 266 724 Réserves liées au capital 822 930 822 930 Autres instruments de capitaux propres Réserves de consolidation groupe 14 767 619 12 870 722 Résultat de l'exercice 28 407 1 925 323 Capitaux propres Groupe 31 885 680 31 885 700 Intérêts des participations ne conférant pas le contrôle 583 735 528 006 Capitaux propres 32 469 415 32 413 706 Provisions pour risques et charges 4 - 8 2 251 263 2 212 426 Impôts différés - passif 4 - 5 270 329 332 529 Dettes financières à long terme 4 - 7 7 223 728 4 641 881 Dettes de location non courantes 4 - 7 1 069 596 1 647 667 Autres passifs financiers non courants 26 607 27 749 Passif non courant 10 841 522 8 862 252 Provisions pour risques et charges 4 - 8 393 392 497 811 Dettes financières court terme 4 - 7 14 074 652 2 741 395 Dettes de location courants 4 - 7 864 463 1 565 201 Dettes d'exploitation < 1an 20 988 341 22 992 206 Dette d'impôt exigible 123 964 269 380 Dettes hors exploitation < 1an 438 912 1 160 967 Comptes de régularisation 3 088 660 2 684 690 Passif courant 39 972 384 31 911 650 Total PASSIF 83 283 322 73 187 610 Compte de résultat consolidé Libe llé s Notes 30/06/2020 30/06/2019 Chiffres d'affaires 34 589 092 43 110 193 Achats consommés 5 - 1 (10 022 650) (10 927 877) Charges externes 5 - 2 (8 721 293) (12 023 985) Impôts, taxes et versements assimilés (413 302) (512 800) Charges de personnel 5 - 3 (13 235 943) (15 163 761) Dotations d'exploitation (1 043 733) (1 507 516) Dotations sur les droits d'utilisation (670 028) Autres produits et charges opérationnels courants (62 337) 26 269 Produits et Charges opérationnels non récurrents 389 022 (200 000) Dépréciation et correction des écarts d'acquisition (250 000) Résultat opérationnel 558 828 2 800 524 Coût de l'endettement financier net (43 652) (61 820) Coût des charges financières sur droits d'utilisation (19 133) Autres produits et charges financières 19 952 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence Charges d'impôt (422 649) (902 201) Résultat net des activités poursuivies 93 346 1 836 503 Résultat net des activités abandonnées Résultat de l'exercice 93 346 1 836 503 Résultat des participations ne conférant pas le contrôle 64 939 41 950 Résultat Groupe 28 407 1 794 553 Résultat par action 5 - 4 0,01 0,19 Résultat dilué par action 0,01 0,19 Eléments du résultat global Ecart de conversion Ecarts actuariel sur engagement de retraite Impôt sur écart actuariel sur engagement de retraite Autres éléments de résultat global, nets d'impôts Résultat Global de l'exercice 93 346 1 836 503 Attribuable : Groupe 28 407 1 794 553 Aux intérêts des participations ne conférant pas le contrôle 64 939 41 950 Tableau de flux de trésorerie consolidé Libe llé s Note s 30/06/2020 31/12/2019 Résultat net total des entités consolidées 93 346 2 087 714 Élimination de la quote-part de résultat des sociétés MEE Dividendes reçus des mises en équivalence Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 822 292 3 875 969 Charges et produits liés aux stocks options et assimilés Élimination des plus ou moins values de cessions d'actifs (380 618) (4 095) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier 1 535 020 5 959 588 Coût de l'endettement financier 43 975 150 190 Charge d'impôt de la période, y compris impôts différés 184 292 1 424 250 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôt 1 763 287 7 534 028 Impôts versé 30 251 (68 990) Variation du BFR (3 984 624) (2 040 951) Flux trésorerie actifs non courants à céder et act. abandonnées Flux net de trésorerie généré par l'exploitation (I) (2 191 086) 5 424 087 Acquisitions d'immobilisations (1 419 568) (2 106 214) Droits d'utilisation - IFRS 16 (1 069 596) (3 846 585) Cessions d'immobilisations 1 245 562 40 464 Incidence des variations de périmètre (50 860) Flux trésorerie actifs non courants à céder et act. abandonnées Opérations de haut de bilan (2 059) Intérêts financiers reçus Variation nette des placements à court terme Flux net de trésorerie généré par l'investissement (II) (1 245 661) (5 963 195) Émissions d'emprunts 18 290 682 3 727 015 Dettes sur droits d'utilisation 1 069 596 3 846 585 Remboursements d'emprunts (4 660 763) (3 912 513) Remboursements des dettes sur droits d'utilisation (663 637) (1 341 210) Coût de l'endettement financier (43 975) (150 190) Dividendes versés des filiales Dividendes reçus/versés de la société mère (1 375 943) Variation nette des concours bancaires 2 712 Flux net de trésorerie généré par les opérations de financement (III) 13 994 615 793 744 Variation de change sur Trésorerie (15 534) (7 840) Variation de change sur autres postes du bilan Incidence des variations de change (IV) (15 534) 7 840 Variation de flux de trésorerie (I + II + III + IV) 10 542 334 262 475 Trésorerie : ouverture 7 175 291 6 912 817 Trésorerie : clôture 6 17 717 625 7 175 291 Tableau de variations des capitaux propres consolidés Primes liées au Écarts de Réserve de Autres instruments Capitaux propres Capitaux propres Libe llé s Capital Réserves Auto-contrôle de capitaux Résultat Part du Hors- Total capital conversion consolidation Part du Groupe propres Groupe 31/12/2018 10 000 000 6 266 724 822 930 (2 744 309) (21 105) 14 095 942 (206 151) 3 476 453 31 690 484 76 426 31 766 910 Opération sur capital fondés sur des 0 0 actions Opérations sur titres auto-détenus 4 438 4 438 4 438 Affectation du résultat 3 476 453 (3 476 453) 0 0 Dividendes (1 377 292) (1 377 292) (1 377 292) Résultat net de l'exercice 1 925 323 1 925 323 162 390 2 087 713 Réévaluation et cessions des 0 0 immobilisations corporelles et incorporelles Instruments financiers 0 0 Variation de juste valeur et transfert de 0 0 résultat Ecarts de conversion : résultat enregistré 7 220 7 220 1 908 9 128 directement en capitaux propres Variation de périmètre (213 371) (213 371) 289 932 76 561 Autres 108 205 (141 514) (33 309) (33 309) Prov. pour Retraite écart actuariel (117 793) (117 793) (2 650) (120 443) Impôt différé sur écart actuariel 0 0 31/12/2019 10 000 000 6 266 724 822 930 (2 631 666) (13 885) 15 840 218 (323 944) 1 925 323 31 885 700 528 006 32 413 706 Opération sur capital fondés sur des actions Opérations sur titres auto-détenus 0 0 Affectation du résultat 9 315 1 916 008 (1 925 323) 0 0 Dividendes 0 0 Résultat net de l'exercice 28 407 28 407 64 939 93 346 Réévaluation et cessions des 0 0 immobilisations corporelles et incorporelles Instruments financiers 0 0 Variation de juste valeur et transfert de 0 0 résultat Ecarts de conversion : résultat enregistré (7 162) (7 162) (7 162) directement en capitaux propres Variation de périmètre 0 0 Autres (21 265) (21 265) (9 210) (30 475) Prov. pour Retraite écart actuariel 0 0 Impôt différé sur écart actuariel 0 0 30/06/2020 10 000 000 6 266 724 822 930 (2 622 351) (21 047) 17 734 961 (323 944) 28 407 31 885 680 583 735 32 469 415 Annexe aux comptes consolidés semestriels au 30 juin 2020 Note 1 - Informations générales 1-1 Présentation du Groupe La SA HIOLLE INDUSTRIES La société HIOLLE Industries est une société anonyme au capital de 10 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce de Valenciennes (France) sous le numéro 325 230 811 et dont le siège social est situé 9 avenue Marc Lefrancq à PROUVY (59121). Au 30 juin 2020 la société HIOLLE Industries est la société mère d'un groupe de 10 filiales françaises et 5 filiales étrangères (Marocaine, Algérienne, Canada, Sénégal et Suisse). Ces sociétés évoluent dans les différents secteurs de l'industrie. Le Groupe HIOLLE Industries En tant qu'holding animatrice et gestionnaire de projets, HIOLLE Industries fédère ses filiales en deux grands pôles d'activités : Le pôle « Services et Environnement » avec :

pôle « Services et Environnement » L'ensemble des métiers traditionnels liés à l'industrie (tuyauterie, électricité, hydraulique, construction métallique, traitement thermique, mécanique, contrôle métallurgique, maintenance…), Les transferts d'usine transcontinentaux d'usines clés en mains, La conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de matériels de traitement des déchets solides, notamment dans le secteur du traitement des déchets ménagers, des déchets industriels banals, des déchets verts et les lignes de broyage pour véhicules hors d'usage, L'installation et la maintenance d'équipements pour le traitement des fumées et autres rejets, Les prestations de services (maintenance, gros entretien) pour les installations de traitement des déchets, L'ingénierie dans le traitement de l'eau, Les travaux neufs et la maintenance en électricité industrielle et tertiaire, l'installation et la mise en service de pompes à chaleur et unités de climatisation, La maintenance de turbo-alternateurs/compresseurs.

Le pôle « Ferroviaire et Aéronautique » avec : Dans le secteur Ferroviaire La maintenance et le SAV ainsi que les travaux neufs (câblage de dalles sous châssis, dalles sous pavillon, pupitres de conduite, armoires de commande) pour les grands donneurs d'ordres tels que les constructeurs, les exploitants et les équipementiers,

L'automatisme industriel et l'électronique,

L'usinage de précision, Dans le secteur Aéronautique Le câblage d'équipements électriques et les prestations d'intégration et de réparation sur sites pour les grands donneurs d'ordres. Présentation des comptes en normes IFRS Le Groupe clôture son exercice le 31 décembre. Les états financiers sont présentés selon le référentiel IFRS. Les normes en vigueur sont celles du 30 juin 2020. Les états financiers au 30 juin 2020 sont des états financiers intermédiaires. Les comptes consolidés condensés ainsi que les notes annexes y afférentes pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Directoire du 25 septembre 2020. 1-2 Caractéristiques de l'activité semestrielle Les chiffres clés en K € du premier semestre sont les suivants : En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 34 589 43 110 -19,77% Dont Services et Environnement 11 129 14 286 -22,10% Dont Ferroviaire et Aéronautique 23 460 28 823 -18,61% EBITDA 2 134 4 298 -50,36% Dont Services et Environnement 290 1 047 -72,34% Dont Ferroviaire et Aéronautique 1 844 3 251 -43,28% Résultat opérationnel 559 2 790 -79,96% Dont Services et Environnement (700) 293 -338,91% Dont Ferroviaire et Aéronautique 1 259 2 497 -49,58% Résultat net 93 1 836 -94,93% Dont Services et Environnement (592) 63 -1039,68% Dont Ferroviaire et Aéronautique 685 1 774 -61,39% Dont Résultat part du Groupe 28 1 795 -98,44% Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 34.6 M€ en baisse de 19.8 % par rapport au premier semestre 2019. Après un début d'année prometteur, l'ensemble des secteurs d'activités a été touché dès le 15 Mars par les obligations d'arrêt de production total et la fermeture de tous les établissements du Groupe suite au confinement lié à la pandémie COVID 19. Cependant, en aménageant les postes de travail et en appliquant les mesures barrières réglementées, les activités ont repris normalement dans le courant du mois de Juin. Ainsi, le secteur Services et Environnement(32 % du CA) affiche un chiffre d'affaires de 11 129 K€ en baisse de 22.1 % par rapport au 1er semestre 2019. Le secteur Ferroviaire et Aéronautique(68 % du CA) est en recul de 18.6% avec un chiffre d'affaires consolidé de 23 460 K€. Dès le début de la crise sanitaire, le Groupe a pris un nombre important de mesures pour minimiser ses effets sur son exploitation. Aussi, le Groupe a eu recours à l'activité partielle dans la majeure partie de ses filiales et a bénéficié de prêts garantis par l'état afin d'assurer un niveau de trésorerie suffisant pour assumer le fonds de roulement de chaque société composant le Groupe. HIOLLE Industries a également négocié des reports de 6 mois des échéances des prêts bancaires et des reports des règlements des charges patronales. Ces mesures ont permis de maintenir une rentabilité opérationnelle positive. Le résultat opérationnel, pourtant impacté d'une dépréciation de goodwill de 250 K€, s'élève à 559 K€. La rentabilité opérationnelle est donc de 1.6 % Le secteur Services et Environnement a été plus impacté par la crise avec une résultat opérationnel en forte baisse à - 700 K€. Les activités de ce secteur nécessitent des infrastructures lourdes et coûteuses. La baisse du Chiffre d'affaires de plus de 22 % n'a pas permis de couvrir les charges fixes et principalement les amortissements. L'EBIDTA est quant à lui positif à 290 K€. Le secteur Ferroviaire et Aéronautique a su réagir plus rapidement à la baisse de charges liée au confinement puis à la reprise. Le résultat opérationnel du secteur s'établit à 1 259 K€ et présente une rentabilité de 5.4 %. Le résultat net s'élève à 93 K€ dont un résultat net part du Groupe de 28 K€. Au 30 Juin 2020, l'endettement financier augmente de 12 636 K€ et s'élève à 23 232 K€ contre 10 596 K€ au 31 Décembre 2019 du fait principalement de la souscription de prêts garantis par l'Etat à hauteur de 12 497 K€. Cependant ces emprunts n'étaient que très peu utilisés au 30 juin 2020 et la trésorerie disponible s'élève à 17 749 K€ contre 7 548 K€ au 31 Décembre 2019 soit une hausse de 10 201 K€. Perspectives La reprise s'annonce dynamique sur le second semestre 2020. Fort d'un carnet de commandes de près de 100 M€, d'une visibilité jusqu'en 2024 et d'une activité très soutenue dans le secteur ferroviaire tant au niveau national qu'au niveau international, le Groupe bénéficie d'une forte capacité de rebond. HIOLLE Industries se repositionne ainsi sur un axe de croissance à deux chiffres sur ses marchés stratégiques pour 2021. Note 2 - Informations sectorielles 2-1 Informations sectorielles relatives au compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires par secteur d'activité 30/06/2020 % du CA 30/06/2019 % du CA Services et Environnement 11 129 383 32,18% 14 286 840 33,14% Ferroviaire et Aéronautique 23 459 710 67,82% 28 823 354 66,86% Total 34 589 093 100% 43 110 193 100% Chiffre d'affaires par secteur géographique 30/06/2020 % du CA 30/06/2019 % du CA France 33 956 079 98,17% 42 837 914 99,37% Etranger 633 014 1,83% 272 280 0,63% Total 34 589 093 100% 43 110 193 100% 2-2 Informations sectorielles relatives au bilan consolidé Immobilisations Endettement Net hors Dettes de location 30/06/2020 dettes de location immobilière Corporelles immobilière IFRS 16 Services et Environnement 2 613 891 (4 768 968) 483 781 Ferroviaire et Aéronautique 2 893 896 8 318 217 1 450 278 Total 5 507 787 3 549 249 1 934 059 Immobilisations Dettes de location 31/12/2019 Endettement Net immobilière Corporelles IFRS 16 Services et Environnement 2 852 309 1 000 754 Ferroviaire et Aéronautique 3 063 161 (4 049 194) Total 5 915 470 (3 048 440) 0 30/06/2020 Chiffre d'affaires % Résultat EBITDA Résultat Charges Résultat net consolidé opérationnel financier d'impôts Services et Environnement 11 129 383 32,18% (700 023) 289 599 20 660 Ferroviaire et Aéronautique 23 459 710 67,82% 1 258 852 1 843 969 (63 494) Total 34 589 093 100% 558 829 2 133 568 (42 834) (422 649) 93 346 30/06/2019 Chiffre d'affaires % Résultat EBITDA Résultat Charges Résultat net consolidé opérationnel financier d'impôts Services et Environnement 14 286 840 33,14% 289 863 1 243 467 2 308 Ferroviaire et Aéronautique 28 823 354 66,86% 2 510 661 3 264 573 (64 218) Total 43 110 193 100% 2 800 524 4 508 040 (61 820) (902 201) 1 836 503 Note 3 - Référentiel, périmètre de consolidation, principes comptables et méthode d'évaluation Le groupe clôture son exercice le 31 décembre. Les comptes consolidés du 30 Juin 2020 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par le Directoire de HIOLLE Industries du 25 Septembre 2020 et examinés par le Conseil de Surveillance du 15 octobre 2020. 3-1 Référentiel et normes Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les IFRS telles qu'adoptées dans l'Union Européenne. Changement de méthodes et de présentation IFRS 16 « Contrats de location » La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17. La norme IFRS 16 impose la comptabilisation au bilan du preneur de tous les contrats de location, ces derniers étant à l'origine : D'un droit d'utilisation sur l'actif loué, comptabilisé à l'actif dans les immobilisations ;

D'une dette au titre des loyers et des autres paiements à effectuer pendant la durée de la location. Il en résulte que pour les preneurs, la distinction entre les locations simples et les locations financement disparaît. Peu importe les caractéristiques du contrat pour le preneur, il sera reflété à son bilan en toute hypothèse. La norme comporte deux exceptions : l'une porte sur les contrats ayant une durée inférieure ou égale à un an, l'autre sur les locations d'actifs de faible valeur (le chiffre cité est de 5 000 USD). Pour le groupe, l'application de la norme IFRS 16 s'est imposée sur tous les contrats de locations immobilières qui étaient jusqu'alors enregistrés en contrat de location simple. IFRIC 23 « Traitement des incertitudes relatives aux traitements fiscaux » Le Groupe a adopté IFRIC 23 pour la première fois durant l'exercice considéré. IFRIC 23 explique comment déterminer la position fiscale comptable en cas d'incertitude relative aux traitements fiscaux. L'Interprétation exige que le Groupe : Détermine si les positions fiscales incertaines sont évaluées séparément ou en tant que groupe ;

évalue s'il est probable qu'une administration fiscale acceptera un traitement fiscal incertain utilisé ou proposé par l'entité dans ses déclarations de revenus : - dans l'affirmative, le Groupe doit déterminer sa position fiscale comptable en accord avec le traitement fiscal utilisé ou prévu dans ses déclarations de revenus, - dans la négative, le Groupe doit refléter l'effet de l'incertitude en déterminant sa position fiscale comptable suivant la méthode du montant le plus probable ou la méthode de la valeur attendue. Lors de sa revue, le Groupe n'a identifié aucune position fiscale incertaine qui nécessiterait un ajustement comptable. Normes et interprétations adoptées par l'IASB sans impact dans les comptes du Groupe Les normes et interprétations suivantes sont sans impact dans les comptes du Groupe : Amendement IFRS 9 "instruments financiers" : caractéristique de remboursement anticipé avec rémunération négative

Amendement IAS28 "participations dans des entreprises associés à des coentreprises" : intérêts à long terme dans des entreprises associés à des coentreprises.

Amendements IAS19 "Avantages du personnel" : Modification, réduction ou liquidation du régime

Amélioration annuelle des IFRS - cycles 2015-2017. 3-2 Périmètre de consolidation Méthodes de consolidation Toute filiale dont le groupe a le contrôle est intégrée en intégration globale. Le contrôle est acquis au Groupe lorsque celui- ci a le pouvoir de prendre les décisions d'ordre opérationnel de manière à obtenir des avantages des activités des filiales. De plus, les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable ou, avec la mise en application de la norme IFRS 10, un contrôle conjoint avec d'autres partenaires, sont consolidées par mise en équivalence. Au 30 juin 2020 toutes les filiales sont consolidées par intégration globale. Le périmètre de consolidation au 30 juin 2020 comprend les sociétés listées dans le tableau de la page suivante. Variations du pourcentage de contrôle Depuis le 1er janvier 2010 le Groupe applique la norme IFRS 10 amendée Etats financiers consolidés et individuels (2008) pour comptabiliser les acquisitions/cessions de participations ne donnant pas/perdant pas le contrôle. Le changement de méthode comptable a été appliqué prospectivement. Depuis cette date, les acquisitions de participations ne donnant pas le contrôle sont comptabilisées comme des transactions avec des propriétaires agissant en cette qualité, et, en conséquence, aucun goodwill n'est comptabilisé. Des diminutions de la part d'intérêt de la société mère dans une filiale qui n'aboutissent pas à une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres. En application de cette norme le résultat et chaque composante des autres éléments du résultat global sont attribués aux propriétaires de la société mère et aux participations ne conférant pas le contrôle. Le résultat global total est attribué aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle. Date d'arrêté des comptes Les sociétés consolidées arrêtent leur exercice social au 31 Décembre. Les comptes consolidés ont donc été établis à partir des situations intermédiaires des différentes sociétés arrêtés au 30 Juin 2020. Libellés % d'intégration % de contrôle % d'intérêt Adresse Pays Siret Code Flux HIOLLE INDUSTRIES 01 100 100,00 100 9 Avenue Marc Lefrancq - 59121 Prouvy FRANCE 32523081100060 TEAM 02 100 99,98 99,97 54 rue E Macarez - 59300 Valenciennes FRANCE 31892008900030 ATM 04 100 75,00 75 10 Chemin du Ruisseau, 33650 MARTILLAC FRANCE 83320752500019 TEAM TURBO MACHINES 06 100 80,00 80 Allée de Caillemare - 27310 La Trinité de Thouberville FRANCE 81816727200017 HIOLLE INDUSTRIES ALGERIE 08 100 49,00 49 N7 Hai Hidouci, Route Nationale n°8 - 16200 ALGER ALGERIE 16/00-1042420B16 HIOLLE INDUSTRIES SUISSE 09 100 100,00 100 Route de Pré-jacquet ZI A26- 1844 Villeneuve-Suisse SUISSE 276360880 HIOLLE INDUSTRIES CANADA 33 100 100,00 100 43 rue Charles Ouest - Longueuil Québec CANADA 1173401978 EUROP USINAGE 05 100 99,90 99,47 Rue du Commerce - 59590 Raismes FRANCE 40862934300018 AMODIAG ENVIRONNEMENT 11 100 100,00 100 9 Avenue Marc Lefrancq - 59121 Prouvy FRANCE 38113012900095 APEGELEC INDUSTRIES 12 100 100,00 100 Parc de la chaussée romaine - 02100 St Quentin FRANCE 39495531400023 HIOLLE TECHNOLOGIES 13 100 100,00 100 9 Avenue Marc Lefrancq - 59121 Prouvy FRANCE 33290964700031 RHEA ELECTRONIQUE 14 100 100,00 100 Zone d'activité du Moulin - 59193 Erquinghem lys FRANCE 35104046400031 HIOLLE INDUSTRIES MAROC 27 100 99,60 99 Douar Lak loucha-Route d'el Jadida - Casablanca MAROC rc Casablanca GRAFF 28 100 100,00 100 4 rue des mésanges - 57290 Fameck FRANCE 30384713100016 AMODIAG SENEGAL 46 100 52,00 52 Parcelle assainies Unité 7 Villa 246 Dakar SENEGAL 006785268 Résultat par action Le résultat par action non dilué est calculé en fonction du résultat net part du groupe sur la base du nombre moyen d'actions en circulation pendant l'exercice, sous déduction des actions auto-détenues. Il n'existe pas d'instrument de dilution au 30 juin 2020. Juste valeur des produits dérivés actifs et passifs Le groupe peut utiliser des swaps de taux pour gérer son exposition aux risques de taux. L'objectif de ces swaps est de convertir des instruments financiers soit de taux fixe à taux variable, soit de taux variable à taux fixe. Les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan en juste valeur. La comptabilisation des valorisations de juste valeur dépend de l'intention d'utilisation de l'instrument dérivé et du classement qui en résulte. Le groupe désigne ses instruments dérivés conformément aux critères établis par la norme IAS 39 - Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Dans le cas d'une couverture de juste valeur, les variations de valeur du dérivé sont enregistrées dans le résultat de la période, venant ainsi compenser les pertes ou gains latents reconnus sur l'instrument couvert à hauteur de la part efficace. Dans le cas d'une couverture de flux de trésorerie, les variations de valeur du dérivé sont enregistrées en capitaux propres pour la part efficace et en résultat de la période pour la part inefficace. Le montant enregistré en capitaux propres est reclassé en résultat lorsque l'élément couvert affecte ce dernier. Note 4 - Informations relatives au bilan consolidé 4-1 Goodwills Libellés Valeurs brutes au Corrections et Pertes de valeur Valeur nette au 30/06/2020 variation de périmètre 30/06/2020 UGT Services Industriels et 4 747 542 21 991 (1 418 653) 3 350 880 Environnement UGT Ferroviaire et Aeronautique 4 910 225 (240 002) (257 275) 4 412 948 Total 9 657 767 (218 011) (1 675 928) 7 763 828 Libellés Valeurs brutes au Corrections et Pertes de valeur Valeur nette au 31/12/2019 variation de périmètre 31/12/2019 UGT Services Industriels et 4 747 542 21 991 (1 168 653) 3 600 880 Environnement UGT Ferroviaire et Aeronautique 4 910 225 (240 002) (257 275) 4 412 948 Total 9 657 767 (218 011) (1 425 928) 8 013 828 Des tests d'impairments ont été réalisés au 30/06/2020 sur la base des principales hypothèses suivantes : Taux d'actualisation après impôt : 9% ;

Taux de croissance à l'infini : 2% ;

Perspectives de chiffre d'affaires et de cash-flows, déterminés sur la base des business plans sur 3 ans, élaborés par les entités opérationnelles et validé par la Direction Générale ; les business plans sont basés sur les portefeuilles clients existants et sans dégradation ou perte de clientèle. Suite à ces calculs, une dépréciation du Goodwill de 250 K€ a été constaté sur l'UGT Services industriels (GRAFF). 4-2 Immobilisations incorporelles a) Valeurs brutes Libe llé s 30/06/2020 31/12/2019 Augmentation Diminution Ecart de Variations de Autres (Inv,Emp) (Cess, Remb.) conversion périmètre variations Frais d'établissement 116 871 116 913 (42) Frais de recherche & développement 0 Concessions, brevets et droits similaires, brevets, licences 964 870 940 788 24 290 (208) Droit au bail 0 Fonds commercial 28 186 15 245 12 941 Autres immobilisations incorporelles 260 293 260 293 Immobilisations incorporelles en cours 0 Avances et acomptes s/immo. incorp. 27 000 0 27 000 Immobilisations incorporelles 1 397 220 1 333 239 64 231 0 (250) 0 0 b) Amortissements et dépréciations Libe llé s 30/06/2020 31/12/2019 Augment. Dimin. (Cess, Reprise Variations de Autres (Inv,Emp) Remb.) périmètre variations Amortissements des frais d'établissement (92 641) (81 248) (11 435) 42 Amortissements des frais de rech. & développ. Amortissements concessions, brevets & droits similaires (875 004) (843 448) (31 691) 135 Amortissements droit au bail Amortissements fonds commercial Amortissements des autres immos incorp. (257 213) (233 072) (24 141) Amortissements des Immobilisations (1 224 858) (1 157 768) (67 267) 0 0 0 177 incorporelles 4-3 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont principalement constituées d'installations techniques et matériels industriels. a) Valeurs brutes Libellés 30/06/2020 31/12/2019 Augment. Diminution Variations de Autres (Inv,Emp) (Cess, Remb.) périmètre variations Terrains 138 402 138 402 Constructions 1 318 615 1 394 178 8 127 (80 845) (2 845) Constructions sur sol d'autrui 854 846 854 846 Installations techniques, matériel & outillage 10 416 116 10 950 029 189 812 (715 362) (8 363) Autres immobilisations corporelles 8 468 137 8 362 884 458 069 (333 206) (19 610) Immobilisations corporelles en cours 69 950 55 949 15 834 (1 833) Droits d'utilisations de biens immobiliers 3 908 097 3 846 585 61 512 Avances et acomptes s/Immo. Corp. Immobilisations corporelles 25 174 163 25 602 873 671 842 (1 129 413) 0 28 861 Depuis le 1er janvier 2019, HIOLLE Industries est tenu d'appliquer la norme IFRS 16 sur les contrats de location. Après analyse, les seuls contrats de location concernés sont pour le Groupe les locations de biens immobiliers pour lequel il est engagé par des baux commerciaux 3-6-9. La valeur brute des droits d'utilisation de biens immobiliers est équivalente la valeur de la dette financière issue de ces contrats. La valeur initiale de la dette financière est évaluée sur la base de la valeur actualisée des paiements restants dus aux bailleurs. Le taux d'actualisation retenu est de 1.5 % correspondant au taux marginal d'endettement du groupe. Pour chaque contrat, la durée de location restant à courir retenue est la durée jusqu'à la première échéance de résiliation du bail commercial (au bout de 3 ans - 6 ans ou 9 ans) majorée d'une option de prolongation au cas où cette prolongation est raisonnablement certaine. b) Amortissements et dépréciations Libe llé s 30/06/2020 2019 Augment. Diminution (Cess, Reprise Variations de Autres variations (Inv,Emp) Remb.) périmètre Amort. sur agencements et aménagements de terrains Amortissements des constructions Amortissements des constructions sur sol d'autrui Amortissements Install Tech. matériel & outil. Amortissements des autres immobilisations Corp. Amortissements des droits d'utilisation de biens immobiliers Amortissements des Immobilisations corporelles (8 570) (8 570) (772 894) (831 670) (17 902) 75 754 924 (693 411) (685 259) (8 152) (7 938 858) (8 149 384) (400 564) 608 275 2 815 (6 344 545) (6 165 934) (473 888) 281 962 13 315 (2 005 361) (1 341 210) (670 028) 5 877 (17 763 639) (17 182 027) (1 570 534) 965 991 0 0 22 931 Titres de participations non consolidés Voir paragraphe Périmètre de consolidation Titres détenus en direct par HIOLLE INDUSTRIES 30/06/2020 31/12/2019 Autres participations 12 849 12 849 Autres titres immobilisés Les titres de Mécatel ont été reclassés en 2010 dans les autres participations. D'une valeur brute de 2 800 000 €, ils ont été provisionnés à hauteur de 100 %. 4-4 Actifs financiers non courants Libe llé s 30/06/2020 31/12/2019 Titres mis en équivalence 0 Titres de participations non consolidés 12 849 12 849 Créances rattachées à des participations - part > 1 an 0 Prêts accordés 175 451 184 685 Dépôt et cautionnement versés 328 413 340 979 Autres (448 977) 9 815 Autres Immobilisations financières 67 736 548 328 4-5 Impôts différés Libe llé s 30/06/2020 31/12/2019 Impôts différés - actif 123 272 242 039 Impôts différés - passif 270 329 332 529 Les impôts différés actifs sont comptabilisés si le groupe estime que la probabilité de leur recouvrement est probable. 4-6 Capital social Composition du capital Le capital social est composé de 9 421 056 actions ordinaires de valeur nominale unitaire de 1.06 euros soit 10 000 000 euros. Au 30 juin 2020, il n'existe aucun instrument de dilution. Option d'achat d'actions réservées aux salariés Au 30/06/2020, il n'existe pas d'option d'achats d'actions réservées aux salariés. Au 30/06/2020, l'ensemble des salariés du groupe HIOLLE Industries détient 0.2% du capital. Titres d'autocontrôle Dans le cadre des programmes de rachat d'actions autorisés par l'Assemblée Générale des associés, 240 258 titres étaient détenus au 30 Juin 2020 pour un montant total de 2 598 591 euros. Dans le cadre du contrat de liquidité, 10 402 titres étaient détenus au 30 Juin 2020 pour un montant de 30 816 euros. Au total, 250 660 titres sont détenus en autocontrôle au 30 Juin 2020 pour un montant total de 2 629 408 euros. Restrictions La réserve légale est entièrement dotée conformément à la législation française. 4-7 Dettes financières Dettes financières 31/12/2019 Courant Non Courant 30/06/2020 Courant Non Courant Emprunts auprès des établissements de crédits 7 383 276 2 741 395 4 641 881 20 797 875 17 992 872 2 805 003 Droits d'utilisation de biens mobiliers 689 104 402 473 286 631 500 506 343 872 156 634 Droits d'utilisation de biens immobiliers 2 523 764 1 162 728 1 361 036 1 934 059 872 082 1 061 977 Entités liées Autres Total 10 596 144 4 306 596 6 289 548 23 232 440 19 208 826 4 023 614 4-8 Provisions pour risques et charges Reprise Reprise Variations Provisions pour risques et charges 30/06/2020 31/12/2019 Dotation prov prov non de consommé consommé périmètre Provisions pour engagement envers 2 077 382 2 115 470 77 686 (115 776) le personnel Provisions pour litige commerciaux Autres provisions 567 273 594 766 36 883 (64 376) Total 2 644 655 2 710 236 114 569 (180 152) 4-9 Actifs et passifs financiers Au 30 juin 2020, les actifs et passifs financiers sont classés ainsi, selon les catégories identifiées par IFRS 9 : 30/06/2020 Juste valeur par résultat Coût Amorti Juste valeur par OCI Autres participations 12 849 Créances clients 31 529 218 Autres créances 7 178 409 Instruments financiers Charges constatées d'avance 275 229 Valeurs Mobilières de Placements 1 422 470 Total des actifs financiers 40 405 326 12 849 Dettes financières à long terme 7 223 728 Dettes financières à court terme 14 074 652 Dettes de locations non courantes 1 069 596 Dettes de locations courantes 864 464 Fournisseurs 9 412 330 Avances et acomptes sur commande en cours 255 301 Dettes sociales 6 668 011 Dettes fiscales 4 776 663 Dettes sur immobilisations 948 Autres dettes 442 306 Produits constatés d'avance - part < 1 an 3 084 318 Total des passifs financiers 47 872 317 31/12/2019 Juste valeur par résultat Coût Amorti Juste valeur par OCI Autres participations 12 849 Créances clients 34 301 306 Autres créances 5 687 485 Instruments financiers Charges constatées d'avance 500 136 Valeurs Mobilières de Placements 2 221 752 Total des actifs financiers 42 710 679 12 849 Dettes financières à long terme 4 928 512 Dettes financières à court terme 3 143 868 Dettes de locations non courantes 1 361 036 Dettes de locations courantes 1 162 728 Fournisseurs 12 115 984 Avances et acomptes sur commande en cours 44 836 Dettes sociales 6 231 422 Dettes fiscales 4 869 519 Dettes sur immobilisations 2 514 Autres dettes 1 192 123 Produits constatés d'avance - part < 1 an 2 651 021 Total des passifs financiers 37 703 563 4-10 Actifs et passifs éventuels Litiges et procédures ayant donné lieu à constitution de provisions Pour les cas où les critères de constitution des provisions sont réunis, le Groupe estime que les provisions constatées à ce jour dans les comptes sont suffisantes pour que la résolution de ces litiges n'engendre pas d'impact significatif sur ses résultats. Cette estimation du risque potentiel tient compte notamment des assurances dont le Groupe dispose. Les risques liés à des contentieux, réclamations de tiers ou autres différents existants ou probables ayant donné lieu à provision au 30 juin 2020 et 31 décembre 2019 n'ont pas individuellement, selon l'estimation du Groupe, un impact potentiel sur les comptes suffisamment matériel pour justifier une information spécifique dans les comptes consolidés. Litiges et procédures n'ayant pas donné lieu à constitution de provisions Parmi les situations n'ayant pas donné lieu à constitution de provisions figurent : Une réclamation d'un client à l'encontre d'une filiale opérationnelle concernant le niveau de performance d'une installation de traitement de déchets. Une expertise judiciaire est en cours et le litige a été déclaré à la compagnie d'assurances. A ce stade de la procédure, le groupe ne peut estimer les conséquences financières de ce litige.

Par contre, étant donné les garanties données par les assureurs, HIOLLE Industries considère que ces conséquences n'auraient pas d'impact significatif sur les comptes sans pour autant l'exclure.

Par contre, étant donné les garanties données par les assureurs, HIOLLE Industries considère que ces conséquences n'auraient pas d'impact significatif sur les comptes sans pour autant l'exclure. Des contentieux avec des groupements d'entreprises auquel le Groupe a participé. En effet, le Groupe HIOLLE Industries participe avec d'autres partenaires industriels à divers projets au travers de groupements d'entreprises. Des litiges opposent des donneurs d'ordre à ces groupements d'entreprises. Ces litiges sont pendants devant les tribunaux à la date d'arrêté des comptes. A cette date, aucune demande n'a été formulée par ces donneurs d'ordre directement à l'encontre de la société HIOLLE Industries ou ses filiales. Note 5 - Informations relatives au compte de résultat consolidé 5-1 Achats consommés Libe llé s 30/06/2020 30/06/2019 Achats de marchandises 471 520 202 664 Achats d'études et prestations de services 70 655 220 686 Autres achats 674 248 882 399 Achats intra-groupe Achats non stockés de matières et de fournitures 1 443 854 9 991 466 Variation stocks de marchandises 12 589 (3 837) Achat m.p., fournit. & aut. appro. 10 800 753 Var. stocks mp, fournit. & autres appro. (3 450 969) (365 501) Achats consommés 10 022 650 10 927 877 5-2 Charges externes Libe llé s 30/06/2020 30/06/2019 Achats d'études Sous-traitance 2 680 389 3 436 644 Locations immobilières et charges locatives 180 114 375 512 Locations mobilières et charges locatives 257 814 Entretiens et réparations 312 369 384 067 Primes d'assurances 263 515 318 595 Autres services extérieurs 13 367 17 771 Personnel détaché et intérimaire 2 568 423 4 017 842 Rémun. d'intermédiraires & honoraires 260 114 312 421 Publicité, publications, relations publiques 27 819 75 554 Transport 482 166 615 498 Déplacements, missions et réceptions 1 357 253 2 122 565 Frais postaux et frais de télécommunications 175 554 173 239 Frais bancaires 70 043 92 151 Autres charges externes 72 353 82 127 Autres charges d'exploitation 8 721 293 12 023 985 5-3 Charges de personnel Libe llés 30/06/2020 30/06/2019 Rémunérations du personnel 9 584 645 11 047 203 Charges de sécurité soc. et de prévoy. 3 671 627 4 116 559 Autres charges de personnel (20 329) Charges de personnel 13 235 943 15 163 761 Effectif EFFECTIF FRANCE 30/06/2020 30/06/2019 Holding 15 12 Services et Environnement 197 192 Ferroviaire et Aéronautique 675 633 Total 887 837 5-4 Résultat par action Libe llé s 30/06/2020 30/06/2019 En euros Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère 93 346 1 836 503 En nombre d'actions Nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant la période (excluant les 9 421 056 9 421 056 actions propres) retenu pour le résultat net par action Effet de la dilution : (-) Obligations convertibles : (-) Options d'achats ou de souscription d'actions (-) Attribution d'actions gratuites : Nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant la période (excluant les 9 421 056 9 421 056 actions propres) ajusté pour le résultat net dilué par action En euros Résultat net dilué par action : 0,0099 0,1949 Résultat net par action : 0,0099 0,1949 Montant des dividendes par action votés par l'Assemblée Générale de la société mère au titre des deux derniers exercices : Au titre de l'exercice 2018, un dividende de 0.11 euro par action a été versé. Au titre de l'exercice 2019, aucun dividende n'a été versé. Note 6 - Informations relatives au tableau de flux Libellés 30/06/2020 31/12/2019 Variation Disponibilités 16 326 662 5 309 548 207% VMP - Equivalents de trésorerie 1 422 470 2 238 157 -36% Soldes débiteurs et concours bancaires courants (31 507) (372 411) -92% Trésorerie nette 17 717 625 7 175 294 147% Endettement financier Brut (21 329 887) (7 699 969) 177% Autres passifs liés aux droits d'utilisation (1 934 059) (2 523 764) -23% Endettement financier Net (5 546 321) (3 048 439) 82% Note 7 - Informations relatives aux parties liées Le principal détenteur du capital de la société tête du Groupe HIOLLE Industries est la SAS HIOLLE DEVELOPPEMENT (ex HIOLLE Finances) qui détient 64.96 % du capital du Groupe HIOLLE Industries. HIOLLE Développement dans le cadre de son activité de Holding, détient notamment les sociétés listées ci-après dont les mandataires sociaux de ces entités sont notamment Jean Michel HIOLLE, Olivier HIOLLE, Véronique HIOLLE. Se cte urs Filiale s % détention Filiales % détention directe indirecte Secteur Energies SAS Hiolle Energies 99,37% SARL Hiolle Immobilier 99,99% SCI La Rougeville 65,09% SCI La Rhônelle 50,00% Secteur Immobilier SCI La Rougeville 34,87% Secteur Industrie SAS Thermival 95,99% Secteur Logistique SAS Hiolle Logistique 100,00% Les transactions avec ces différentes sociétés se ventilent comme suit : Charges Produits 30/06/2020 Locations Prestations de Autres Prestations de Autres immobilières services services Société mère 108 000 330 000 18 625 14 223 Filiales Intégration Globale 233 113 87 885 11 929 Total 341 113 330 000 106 510 0 26 152 Charges Produits 30/06/2019 Locations Prestations de Autres Prestations de Autres immobilières services services Société mère 108 000 330 000 19 100 16 411 Filiales Intégration Globale 236 509 29 366 188 Total 344 509 330 000 48 466 0 16 599 Depuis le 1er Janvier 2019, les charges liées aux locations immobilières sont retraitées selon la norme IFRS 16 en charges d'amortissements sur droits d'utilisations de biens immobiliers et charges d'intérêts sur dettes financières de locations. Les soldes à la clôture se ventilent ainsi : 30/06/2020 Clients Autres Créances Fournisseurs Autres Dettes Société Mère 40 113 2 669 797 198 000 Filiales Intégration Globale 60 031 19 986 Total 100 144 2 669 797 217 986 0 30/06/2019 Clients Autres Créances Fournisseurs Autres Dettes Société Mère 60 965 1 684 797 138 000 Filiales Intégration Globale 205 387 228 259 Total 266 352 1 684 797 366 259 Il n'y a pas de créances douteuses ou litigieuses. Le groupe n'a donc pas constitué de provisions liées au montant des soldes. Toutes les transactions effectuées avec des parties liées sont facturées à des conditions normales et selon des modalités courantes. Note 8 - Informations relatives aux engagements hors bilan Engagements Engagements Nature des dettes Garanties résiduels au résiduels au 30/06/2020 31/12/2019 Crédit de trésorerie par billet (Crédit du Nord) de 500 k€ Aval 0 500 000 Caution marché privé retenue de garantie travaux 2 034 2 034 Caution marché privé garantie exécution 52 988 52 988 Caution marché privé restitution 0 373 802 Nantissement fonds de commerce 16 568 21 261 Emprunt Crédit Coopératif (135 k€) Caution Société Garantie Coop. Mut. Provence Alpes Co. 7 094 Caution BPI Financement 9 458 Emprunt Société Marseillaise de Crédit (135 k€) Nantissement du fonds de commerce 14 208 21 252 Contre garantie BPI Franceà hauteurde 40% Crédit de trésorerie (500 k€) Cession de créances loi Dailly 0 501 023 Note 9 - Informations relatives à l'exposition aux risques Les activités du Groupe sont exposées à certains facteurs de risques. Sont analysés par secteurs d'activités les risques suivants : les risques financiers (liquidités, taux, change…), les risques juridiques (évolution réglementaires, litiges…), les risques opérationnels (liés aux marchés, aux fournisseurs, aux clients, à l'environnement…). 9-1 Les risques financiers a) Risque de taux : Le groupe HIOLLE Industries n'est que très faiblement exposé au risque de taux d'intérêt. En effet, au 30 juin 2020, le capital restant dû des emprunts souscrits à taux variables s'élève à 500 000 €. Une variation de 1 % des taux aurait donc un impact de 5 000 €. Endettement au 30/06/2020 Répartition par échéance à moins d'un an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total Taux variable Taux fixe Taux variable Taux fixe Taux variable Taux fixe Taux variable Taux fixe Dettes financières 500 000 17 492 866 2 805 003 500 000 20 297 869 Dont concours bancaire courant 31 507 31 507 0 Trésorerie (17 749 132) (17 749 132) 0 Position nette avant trésorerie (17 249 132) 17 492 866 0 2 805 003 0 0 (17 249 132) 20 297 869 Produits dérivés 0 0 Position nette après gestion avant (17 249 132) 17 492 866 0 2 805 003 0 0 (17 249 132) 20 297 869 Dettes de location immobilière 872 082 1 061 977 0 1 934 059 Position nette après gestion (17 249 132) 18 364 948 0 3 866 980 0 0 (17 249 132) 22 231 928 Endettement au 31/12/2019 Répartition par échéance à moins d'un an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total Taux variable Taux fixe Taux variable Taux fixe Taux variable Taux fixe Taux variable Taux fixe Dettes financières 3 824 367 1 023 346 2 522 695 3 824 367 3 546 041 Dont concours bancaire courant 372 411 372 411 0 Trésorerie (7 547 704) (7 547 704) 0 Position nette avant trésorerie (3 723 337) 1 023 346 0 2 522 695 0 0 (3 723 337) 3 546 041 Produits dérivés 0 0 Position nette après gestion (3 723 337) 1 023 346 0 2 522 695 0 0 (3 723 337) 3 546 041 b) Risques de liquidité liés à l'obtention de financements : La gestion opérationnelle de la liquidité et le financement à court terme sont assurés par la Direction financière qui veille à assurer à tout moment la liquidité du Groupe tout en tenant compte des conditions générales de marché. Des facilités de trésorerie pour chaque filiale sont accordées par les banques et renouvelées chaque année avec une négociation « groupe ». Ces facilités permettent de couvrir les besoins maximums estimés par la Direction et ne sont utilisées que ponctuellement, notamment pour faire face à certains décalages de trésorerie qui n'excèdent pas quelques jours en date de valeur. HIOLLE Industries a par ailleurs la possibilité de mobiliser son poste clients en cas de besoins de trésorerie immédiats et importants. Au 30 juin 2020, la société APEGELEC a eu recours à l'affacturage. La société HIOLLE TECHNOLOGIES, pour faire face à son besoin en fonds de roulement, a eu recours à des cessions de créances auprès de l'organisme BPI FRANCE. La trésorerie disponible est investie à court terme dans des placements monétaires sans risques. Risques de change : Le Groupe estime que le risque de change auquel il est exposé n'est pas significatif étant donné que très peu de contrats commerciaux sont rédigés dans une autre devise que l'euro. Aucune vente n'est à ce jour conclue en US $. Cependant, si un contrat devait dans le futur être signé en US $, une couverture de change, tant à l'achat qu'à la vente, serait automatiquement prise et intégrée dans le prix du contrat. d) Risques actions : Il n'existe pas de risque significatif lié à une fluctuation du marché boursier dans la mesure où la trésorerie du Groupe est placée en produits monétaires sans risque. 9-2 Les risques juridiques a) Evolution de la réglementation : En tant que prestataires de services, le Groupe n'est soumis à aucune réglementation particulière et/ou spécifique liée à ses activités. Aucune autorisation préalable d'exploitation n'est ainsi exigée. Le Groupe estime respecter d'une manière générale l'ensemble des dispositions réglementaires afférentes et n'estime donc pas courir de risques importants quant à l'évolution et/ou changement du cadre législatif et réglementaire. HIOLLE LOGISTIQUE exploite un site classé ICPE situé à Trith-Saint-Léger. b) Litiges commerciaux : Il est usuel que dans la conduite des affaires quelques litiges surviennent. Le groupe HIOLLE DEVELOPPEMENT peut être impliqué dans des procédures juridictionnelles dans le cours normal de ses activités. 9-3 Les risques opérationnels a) Risques clients : HIOLLE INDUSTRIES n'est que faiblement exposé au risque d'impayé dans la mesure où, d'une part, le volume de chiffre d'affaires par client est relativement faible et, d'autre part, les principaux clients sont de grands comptes avec une forte assise financière ou des collectivités locales avec des budgets assurés pour les travaux effectués. Le groupe a mis en place une politique visant à limiter cette exposition, notamment par l'analyse de la solvabilité des clients préalablement à l'acceptation d'une commande importante. Par ailleurs, la société RHEA ELECTRONIQUE a des contrats d'assurance-crédit clients auprès de la compagnie. b) Risques fournisseurs et sous-traitance : Les fournisseurs du Groupe sont nombreux et aucun d'entre eux n'a une importance prépondérante. L'ensemble de ces fournisseurs peut être rapidement remplacé et le risque de dépendance est faible. Risques environnementaux et technologiques : Le Groupe est faiblement exposé au risque Environnement, car il exerce principalement une activité de prestataire de service et non de production de matières pouvant présenter des risques liés à la pollution de l'environnement. Toutefois, le groupe a mis en place des procédures visant à recenser les risques courus, notamment lors de la manipulation de matériaux, et à veiller au respect de la législation en la matière. Ne disposant d'aucune installation classée figurant sur la liste prévue l'article L515-8 du code de l'environnement, les sociétés du Groupe HIOLLE ne sont pas directement concernées par les risques technologiques. d) Risques marchés et concurrence : La concurrence en général s'intensifie et le Groupe ne peut exclure qu'un acteur déjà présent sur le marché ou qu'un nouvel entrant puisse adopter un positionnement plus performant et gagner des parts de marché à son détriment. Par ailleurs, les marchés évoluent sans cesse. Cependant le Groupe travaille sur plusieurs grands secteurs d'activités et réduit ainsi les risques de subir une mauvaise évolution d'un secteur particulier. Le Groupe mène plusieurs réflexions stratégiques pour renouveler son positionnement en fonction de ces évolutions de marchés et de l'environnement concurrentiel. Risques fiscaux et sociaux : Les différentes filiales du Groupe font l'objet de contrôles fiscaux et sociaux réguliers. Les redressements éventuels sont provisionnés dans les comptes au 30/06/2020 et n'affectent pas de manière significative la situation financière du Groupe. Informations au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice : Le Groupe estime que cette crise sanitaire et économique aura un impact significatif sur son activité. Ainsi, le Groupe a constaté une baisse du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 de 19,77 % par rapport à l'année précédente du fait de la forte réduction de l'activité économique de ses deux grands secteurs d'activités en période de confinement. Le Groupe n'est pas en mesure de chiffrer complètement l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Cependant, le Groupe HIOLLE Développement a tenu, dès le début des annonces gouvernementales effectuées sur le premier trimestre 2020, à mettre en place un plan de continuation de l'activité afin de limiter tant que possible l'impact néfaste d'une telle crise. La santé des travailleurs du Groupe ayant toujours été une priorité pour le directoire et l'équipe managériale, les prescriptions de protection individuelle et collective ont été mises en place afin que chaque salarié puisse poursuivre son activité de manière sereine et protégée : télétravail, postes et horaires de travail aménagés si le télétravail n'est pas possible, mise en place des mesures barrières. Aussi, le Groupe a eu recours à l'activité partielle dans la majeure partie de ses filiales et a effectué des demandes de prêts garantis par l'état afin d'assurer un niveau de trésorerie suffisant pour assumer le fonds de roulement de chaque société composant le Groupe. Toutes les filiales ont également négocié des reports de 6 mois des prêts bancaires et des reports des règlements des charges patronales. Eu égard à ces mesures, le Groupe estime que la poursuite de son exploitation n'est en aucun cas remise en cause. PARTIE III ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Je soussignée, Véronique HIOLLE, Présidente du Directoire, atteste par la présente, qu'à ma connaissance, les comptes consolidés pour le premier semestre 2020 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d'activité ci-dessus présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restant de l'exercice. » Fait à Prouvy, le 19 Octobre 2020. Véronique HIOLLE Présidente du Directoire Groupe HIOLLE Industries 9 Avenue Marc Lefrancq ZAC Valenciennes Rouvignies 59121 PROUVY Tél. : +33 (0)3.27.47.50.00 Fax : +33 (0)3.27.47.50.40 www.hiolle-industries.fr contact@hiolle-industries.fr Attachments Original document

