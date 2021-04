HIOLLE INDUSTRIES : exercice 2020 difficile, mais perspectives encourageantes

Hiolle Industries a réalisé en 2020 un résultat net en baisse de 96,2% à 79 0000 euros. Le résultat opérationnel de l'équipementier ferroviaire et aéronautique a reculé de 70,4% à 1,085 million, impacté par la baisse significative du chiffre d’affaires, les arrêts ou ralentissements de production liés aux confinements successifs et aux restrictions sanitaires. L’Ebitda s’établit à 4,46 millions, en repli de 40,8%. Le chiffre d’affaires consolidé s'est replié de 13% à 74,655 millions.



Le secteur " Ferroviaire et Aéronautique " (70.8 % du chiffre d'affaires consolidé) porté par des contrats de fournitures d'équipements câblés embarqués pluriannuels a affiché un net rebond sur le dernier trimestre (+15,1 %). Ce secteur a généré sur 2020 un Ebitda de 3,854 millions.



La trésorerie disponible et les perspectives de croissance pour 2021 permettent au directoire de proposer une distribution de dividendes à l'assemblée générale des actionnaires de 0,07 euro par action.



Les fondamentaux préservés par Hiolle Industries en 2020, consolidés par un carnet de commandes de près de 100 millions, permettent de repartir sur un axe de croissance à deux chiffres pour 2021.



Le plan de relance économique 2020-2022, notamment le pilier " compétitivité des entreprises ", appelle le groupe à maintenir son ambition durable de participer à la performance industrielle dans un climat où les investissements sont pressentis à la hausse en 2021.



Les ambitions à l'export sont également au rendez-vous de cette nouvelle année, en accompagnant le développement des clients du groupe à l'étranger.