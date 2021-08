HIOLLE Industries cède sa filiale Team Turbo Machines au Groupe italien FINCANTIERI et accélère son développement à l’international

Valenciennes, le 9 Août 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries vient de céder, après plusieurs mois de négociation et d’audits, sa filiale spécialisée dans la maintenance de turbo-alternateurs, TEAM TURBO MACHINES (TTM) au groupe italien FINCANTIERI.

Cette cession concerne l’intégralité des titres - soit 80 % - que HIOLLE détient dans le capital de TTM.

Le Directeur Général et actionnaire à 20 % de TTM, restera à la direction de l’entreprise et accompagnera FINCANTIERI dans la reprise et le développement de cette société.

FINCANTIERI est l’un des plus grands groupes de construction navale au monde. Il compte profiter de cette acquisition pour renforcer les synergies avec sa division Systèmes et Composants Mécaniques (DSCM).

Cette cession va permettre au groupe HIOLLE Industries d’accélérer son développement dans ses activités « cœur de métier » de production et de maintenance d’équipements électro-techniques, principalement pour les secteurs du Ferroviaire et de l’Aéronautique.

« Notre stratégie de développement est axée sur les secteurs du Ferroviaire et de l’Aéronautique tant en France qu’à l’international. La cession de Team Turbo Machines va nous permettre d’accentuer notre croissance organique dans ces domaines et être un levier pour de nouvelles opportunités de croissance externe. » précise Véronique HIOLLE, Présidente du Directoire de HIOLLE Industries.

Le développement à l’international est l’axe stratégique prépondérant de ces prochaines années pour le Groupe avec d’une part un agrandissement et une modernisation de son site de production d’équipements câblés au Maroc, à Casablanca, où sont basés près de 300 collaborateurs du Groupe et d’autre part la constitution d’une filiale aux Etats Unis, HIOLLE Industries America.

Le Groupe HIOLLE profitera également de la vente de TTM pour renforcer ses investissements dans le domaine du Ferroviaire en inaugurant en début d’année 2022 un Centre d’Excellence dédié à la maintenance des matériels roulants, à Valenciennes dans le Nord de la France.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec ses 45 années d’expérience, plus de 900 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.

Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com

Contact

actionnaires@hiolle-industries.fr





Prochain rendez-vous :

Résultats du 1er semestre 2021 : 23 Septembre 2021

Pièce jointe