Hiolle Industries: Chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2021

Valenciennes, le 5 Août 2021 - Le Groupe HIOLLE Industries publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2021 en affichant une augmentation remarquable de 33% par rapport au 30 Juin 2020 et une hausse de près de 7 % par rapport au 30 juin 2019.

En milliers d’euros 2021 2020 Var. Chiffre d’affaires consolidé S1 46 004 34 589 + 33 % Secteur Services et Environnement 12 491 11 129 +12,2 % Secteur Ferroviaire et Aéronautique 33 513 23 460 +42,9 %

Le Groupe HIOLLE Industries renoue définitivement avec la croissance, avec un chiffre d’affaires de plus de 46 004 K€ en augmentation de 33 %, et dépasse de 6.7 % son niveau d’activités du 1er semestre 2019.

Le secteur « Services et Environnement » avec un chiffre d’affaires de 12 491 K€ représente 27 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Ce secteur a réussi lors du second trimestre 2021 à combler le retard constaté en début d’année. Cette performance est notamment liée aux démarrages de chantiers successifs de bon nombre de projets ayant été décalés depuis le début d’année 2021.

Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique », représentant 73 % du chiffre d’affaires consolidé, a connu également un premier semestre 2021 sous le signe de la croissance et de la maîtrise du démarrage de grands projets. Cette division présente une augmentation de chiffre d’affaires de plus de 10 Millions d’Euros à 33 513 K€ par rapport au premier semestre 2020 (+42.9%) sans modification structurelle majeure.

Ce succès est dû notamment au dynamisme de l’activité ferroviaire et aux prises de commandes massives par les clients du Groupe tant en France qu’à l’étranger. Le groupe est positionné sur la majorité des projets d’envergure sur lesquels la visibilité est a minima de 3 ans.

HIOLLE Industries estime que la relance est définitivement amorcée pour l’ensemble de ses activités.

Si la vigilance reste de rigueur compte tenu de la pandémie qui perdure, le Groupe se consacre au développement de ses activités stratégiques tant en France qu’à l’International. HIOLLE Industries investit ainsi massivement dans ses ateliers de production et de maintenance ferroviaire et est en phase finale de négociation de la cession d’une de ses filiales dans le secteur des Services.

Le Groupe HIOLLE Industries aborde ainsi sereinement le second semestre 2021 qui sera placé sous le signe de la croissance et de la rentabilité.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec ses 45 années d’expérience, plus de 900 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.

