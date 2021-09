Hiolle Industries: perspectives "excellentes" et objectif de 100 millions de chiffres d'affaires

Hiolles Industries a publié un bénéfice net part du groupe de 1,57 million d'euros au cours du premier semestre 2021, contre 0,28 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel et l'EBITDA s'établissent respectivement à 1,95 million (+249%) et 3,8 millions (+78%). Le chiffre d’affaires affiche quant à lui une croissance de 33% à 46 millions d'euros. Il dépasse ainsi de 6,7% le niveau du semestre semestre 2019 et a été porté par le dynamisme du secteur "Ferroviaire et Aéronautique" (+43%), représentant 73% de l'activité.



Le secteur "Services et Environnement", avec un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros, représente 27 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. Ce secteur a réussi lors du second trimestre 2021 à combler le retard constaté en début d'année.





Grâce à des perspectives qu'il juge "excellentes", l'industriel vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à moyen terme.