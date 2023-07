Hipages Group Holdings Limited a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration. Adir Shiffman a été nommé administrateur indépendant non exécutif, à compter du 7 juillet 2023. Adir est un fondateur et un investisseur accompli dans le secteur de la technologie et le président exécutif de Catapult Sports, une société internationale d'analyse des athlètes cotée à l'ASX.

Médecin agréé, particulièrement intéressé par les logiciels d'abonnement, le commerce électronique et les technologies de la santé, il a conseillé de nombreuses grandes entreprises australiennes, des startups et des entreprises en phase de démarrage sur leur stratégie et leur exécution en ligne. Adir est titulaire d'une licence en médecine et d'une licence en chirurgie de l'université Monash. Ayant quitté son poste de président en août 2022 après avoir été administrateur depuis 2020, Chris Knoblanche AM se retirera du Conseil comme prévu après l'annonce des résultats financiers de l'exercice 2023 de la société le 24 août 2023.

Le conseil d'administration a également annoncé que la présidente du comité d'audit et de risque, Stacey Brown, a été nommée directrice financière du groupe Foxtel et qu'elle devrait prendre ses fonctions en août. Par conséquent, elle quittera le conseil d'administration après l'annonce des résultats financiers de l'exercice 2023 de la société. Un processus de recherche d'un nouveau directeur est actuellement en cours.