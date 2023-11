Hipages Group Holdings Ltd est une entreprise technologique basée en Australie. La société exploite une place de marché en ligne pour les artisans et un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS), qui met en relation les artisans et les consommateurs résidentiels et commerciaux dans l'ensemble du pays. Elle opère en tant que plateforme de marché en ligne, mettant en relation les utilisateurs et les commerçants, pour l'amélioration de la maison en postant un travail sur la plateforme. Sa plateforme aide les artisans à développer leur activité en leur fournissant des pistes de travail de la part de propriétaires et d'organisations à la recherche de professionnels qualifiés, tout en leur permettant d'optimiser leur activité grâce à son produit SaaS. L'entreprise examine ensuite les profils des artisans, compare les devis et engage l'artisan qui convient le mieux à son travail. Elle propose ses services par l'intermédiaire de ses marques Hipages, Builderscrack et Tradiecore. Tradiecore est un produit SaaS qui aide les artisans à optimiser leur activité, tout en améliorant l'expérience de leurs clients. Ce produit SaaS offre des fonctionnalités clés allant du devis à la facturation en passant par la planification.

Secteur Internet