HiPay : la croissance s'est ralentie au premier trimestre

HiPay a annoncé jeudi avoir poursuivi sa croissance au premier trimestre avec une hausse de ses ventes de 5%, mais avoir pâti d'une base de comparaison décrite comme 'exigeante'.



Le prestataire de services de paiement indique avoir généré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 17,3 millions d'euros, contre 16,4 millions un an plus tôt.



Le volume des paiements traités s'est, lui, accru de 3% à 2,2 milliards d'euros.



Dans un communiqué, la 'fintech' française rappelle que la base de comparaison datant du premier trimestre 2023 étant particulièrement élevée, avec des taux de croissance qui s'étaient établis à respectivement 10% et 13% pour les flux et le C.A.



Le groupe dit avoir enregistré une croissance particulièrement forte sur les marchés digitaux et dans les jeux vidéo en ligne, mais légèrement réduite dans le commerce de détail en France.



S'agissant de ses perspectives, HiPay dit viser une croissance comprise entre 6% et 9%, portée par la continuation des tendances observées au premier trimestre et le lancement de nouveaux clients.



L'entreprise confirme par ailleurs attendre à des taux de rentabilité d'exploitation et de rentabilité nette supérieurs ou égaux à ceux dégagés en 2023.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action reculait de presque 5% jeudi après cette publication.



