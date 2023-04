HiPay : résultats 2022 - Consolidation de la croissance de 2020 et 2021 - Année de transition avec une nouvelle gouvernance et une ambition renouvelée

Le chiffre d'affaires annuel progresse de 9 % par rapport à l'exercice 2021.

2022, année de transition avec un EBITDA positif à 1,3 million d'euros et un résultat opérationnel récurrent de - 3,2 millions d'euros.

Dans ces conditions, le free cash-flow en 2022 se monte à 2,1 millions d'euros.

Le 6 avril 2023 à 8 h 30 : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce ses résultats pour 2022.

En millions d'euros (normes IFRS) 2022 2021 Var. % Compte de résultat consolidé Volume des paiements 7 528 6 612 + 14 % Chiffre d'affaires 58,9 53,9 + 9 % EBITDA 1,3 2,8 - 52 % Résultat opérationnel récurrent - 3,2 - 0,7 - 375 % Résultat net - 7,8 - 4,3 - 78 % Bilan consolidé1 Capitaux propres 22,4 29,9 - 25 % Trésorerie disponible 1,6 2,1 - 23 %

Une dynamique de croissance continue dans tous les secteurs

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 9 % sur l'ensemble de l'année et de 16 % au 4e trimestre 2022, HiPay a augmenté son volume des paiements de + 35 % par rapport à 2020 et de + 14 % par rapport à 2021, ce qui correspond à un taux de chiffre d'affaires sur flux de 0,78 % pour la période de l'exercice 2022.

Malgré un contexte exigeant et des événements géopolitiques et macroéconomiques défavorables, HiPay a connu de nombreuses réussites commerciales. Spécialiste des solutions de paiement omnicanal, l'entreprise a su répondre et s'adapter aux demandes en constante évolution des marchands dans des domaines très diversifiés afin de favoriser leur croissance, partout en Europe.

En France, l'offre de commerce unifié Online to In-store a ainsi remporté beaucoup de succès dans le secteur du commerce de détail avec une hausse de + 44 % sur l'année par rapport à 2021 du chiffre d'affaires des transactions POS en points de vente.

HiPay a également élargi sa part de marché dans le secteur de l'iGaming. En plus de renforcer sa position dans le secteur de la mode en ligne, l'entreprise a fait une incursion dans celui des supermarchés au Portugal, où le volume des paiements a aussi augmenté. En Italie, HiPay poursuit sa croissance dans de nouveaux secteurs performants comme l'InsurTech dans les assurances, ainsi que celui du voyage.

Sur les années 2020 à 2022, la croissance s'est montée à 19 % en moyenne chaque année et HiPay confirme en 2022 son modèle de croissance établie et continue.

Forte baisse de la profitabilité

Le taux de coûts directs s'est dégradé de 0,8 % au cours de l'exercice, ce qui reflète les conditions de marché dégradées de l'année 2022, année de transition pour le secteur des fintech.

L'EBITDA s'établit à 1,3 million d'euros, positif pour la troisième année consécutive, après + 2,8 millions d'euros en 2021. Le résultat opérationnel récurrentse monte quant à lui à - 3,2 millions d'euros (- 0,2 million d'euros sur le second semestre) contre - 0,7 million d'euros un an plus tôt.

Au-delà de la légère baisse de marge brute, cette baisse de la profitabilité s'explique principalement par la forte hausse des coûts d'exploitation sur l'exercice 2022 malgré le plan d'économies strict mis en place à partir de l'automne 2022 et portant ses effets sur 2023 auxquels s'ajoutent les coûts non récurrents principalement liés à la réorganisation et la restructuration du groupe (environ 3,1 millions d'euros).

Compte tenu d'un résultat non courant de - 2,9 millions d'euros contre - 2,4 en 2021 (reflétant le provisionnement intégral des risques de l'entreprise), d'une charge financière nette de - 1,2 million d'euros et d'une charge d'impôt de 0,2 million d'euros, le résultat net s'établit à - 7,8 millions d'euros (vs. - 4,3 millions d'euros en 2021).

Génération de flux de trésorerie opérationnels

Au cours de l'exercice, la génération de flux de trésorerie opérationnelle s'est montée à 2,1 millions d'euros, avec un CAPEX se montant à 4,7 millions d'euros et des souscriptions de dettes financières nettes pour 2,4 millions d'euros.

Au 31 décembre 2022, la société dispose de 1,6 million d'euros de trésorerie disponible.

À cette dernière s'ajoute le solde non mobilisé du compte-courant BJ Invest pour 2 millions d'euros. Ainsi, au 31 décembre 2022, HiPay dispose d'une capacité de mobilisation de trésorerie de 3,6 millions d'euros. Le soutien constant du principal actionnaire BJ Invest permet à HiPay de poursuivre son exploitation actuelle et future.

Perspectives

HiPay vise pour l'exercice 2023 une croissance approchant les 10 % et bénéficie à ce jour d'un carnet de commandes en très forte progression. En parallèle, le groupe a mis en place un plan d'économies significatif visant à restaurer une génération de trésorerie positive ainsi que la maîtrise de ses charges et, par conséquent, la rentabilisation systématique de son exploitation.

L'extension de l'offre de produits HiPay couplée à la dynamique commerciale de nos marchands permet à un horizon de cinq années d'envisager le retour d'une croissance à deux chiffres systématique.

1 Les comptes consolidés au 31 décembre 2022 sont en cours d'audit par le collège des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés lors du conseil d'administration du 5 avril 2023. Le rapport financier 2022 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes seront mis à disposition sur le site internet de la société le 28 avril 2023.

2 POS : Point of Sale

3 Taux de coûts directs : commissions reversées aux partenaires de paiement et coût des connexions techniques en pourcentage du volume d'affaires

Prochaine communication financière : 19 mai 2023 avant bourse - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023.

À propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 - ALHYP).

