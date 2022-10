HiPay : réunion des fonctions de président et de DG

HiPay Group a annoncé vendredi soir qu'à l'issue de deux réunions les 21 et 27 octobre, son conseil d'administration a décidé de mettre un terme au mandat de directeur général de HiPay Group SA et de président de HiPay SAS de Grégoire Bourdin avec effet immédiat.



Estimant que 'le développement du groupe exige aujourd'hui une collaboration plus étroite et confiante entre le management et le conseil d'administration', ce dernier a confié à Benjamin Jayet la direction générale de HiPay Group SA à compter de ce jour.



Les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration ne sont donc désormais plus dissociées, Benjamin Jayet exerçant les fonctions de président-directeur général de la société de services de paiements.



