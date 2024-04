HiPay Group est un fournisseur mondial de services de paiement, à la fois en ligne et en magasin. Les solutions de paiement sont destinées aux pure players, aux marketplaces et aux franchisés ainsi qu'aux marques ayant une présence en ligne et un réseau de magasins. La mission est de favoriser la croissance de ses marchands et d'amener leur stratégie de paiement à un niveau supérieur grâce à des parcours d'achat à travers l'Europe.