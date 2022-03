''HiPay Group SA : Nous continuons de croître plus vite que notre marché''

Spin off de HiMedia en 2015, HiPay est un prestataire de services de paiement (PSP) à destination des e-commerçants et des commerçants omnicanal. HiPay profite de la libéralisation de ce marché encore dominé par les banques et de l’explosion du commerce en ligne que la Covid a accéléré. Pour autant, sur ce marché où la taille est importante, la fintech n’a pas encore atteint une taille suffisante pour dégager ses premiers profits. En frôlant l’équilibre opérationnel et en dégageant une capacité d’autofinancement positive en 2020, HiPay a cependant rassuré sur son indépendance financière. De quoi poursuivre sa croissance plus sereinement en attendant une très probable consolidation du secteur…

Grégoire Bourdin, comment s’est passée l’année 2021 pour HiPay et comment 2022 a-t-elle démarré ?

" Notre chiffre d’affaires annuel de 53,9 M€ publié le 24 février montre que notre croissance reste forte, à +18% par rapport à 2020. Cette croissance est environ deux fois plus rapide que celle de notre marché. Je rappelle que HiPay s’adresse aux clients tier-2, c’est-à-dire des commerçants qui génèrent entre 1 et 100 M€ de volume des paiements annuel. Malgré un effet de base à l’origine d’un ralentissement de la croissance au dernier trimestre, à +10%. Nous restons dans une dynamique de croissance qui devrait se prolonger sur l’exercice 2022. Au-delà de la progression structurelle du commerce en ligne qui porte le volume transactions de nos clients historiques, HiPay connait une croissance continue de son portefeuille de clients avec un taux de d’attrition qui reste inférieur à 2% et 381 nouveaux clients grands comptes signés en 2021 dont plusieurs nouvelles marques renommées au 4è me trimestre. Enfin, nous nous félicitons de voir que notre taux de transformation du volume de transactions en chiffre d’affaires s’est stabilisé après des années d’érosion, autour de 0.8%. "

HiPay est en forte croissance, mais pas encore rentable. Qui sont les principaux actionnaires de l’entreprise et quel mandat vous ont-ils donné ?

" L’effet taille sur la rentabilité est très important dans notre secteur et la croissance que nous délivrons nous rapproche du point mort année après année. Notre marché est d’ailleurs concentré et appelé à se concentrer afin de faire jouer les effets d’échelle et proposer aux clients une offre de service plus en plus complète et omnicanale. Sur le segment de marché que nous adressons, notre part de marché s’élève à environ 8% en France, ce qui fait de nous le dernier acteur indépendant aux cotés des 5 à 7 banques qui concentrent 50 à 80% du marché selon les segments. "

L’objectif est-il de vous rapprocher d’un acteur plus important pour faire jouer ces effets d’échelle ou de croître pour passer le point mort ?

" Ma mission première est de faire croitre l’entreprise en organique. Pour cela, je bénéficie du soutien des actionnaires actuels, , qui nous donne du temps et des ressources. HiPay a les moyens de son indépendance financière : nous dégageons une capacité d’autofinancement positive et parvenons à contenir l’évolution de nos charges en dessous de celle de notre activité. Notre part de marché et donc notre valeur devraient se conforter, ce qui fait de nous une entreprise particulièrement attractive sur un marché en pleine consolidation. "

Positionnement d’HiPay dans la chaîne (source : HiPay)

Quelle est votre stratégie de croissance ?

" HiPay réalise l’essentiel de ses revenus avec des clients français en France et à l’international où nous les accompagnons et où notre croissance est supérieure (+28% en 2021). Nous sommes présents dans la plupart de pays d’Europe de l’Ouest, le Portugal et l’Italie notamment où le Groupe dispose d’implantations locales. Notre stratégie produit et commerciale est efficace, elle s’appuie sur une vingtaine de collaborateurs « chasseurs » de nouveaux clients et une vingtaine d’« éleveurs » de nos clients existants. Mais la clé reste la technologie, nous sommes une véritable fintech qui complète continuellement son offre omnicanale. Sur 230 personnes à fin 2021, environ la moitié est constituée d’ingénieurs et techniciens, basés à Nantes pour la plupart d’entre eux. Nous continuons de recruter et devrions approcher les 250 personnes fin 2022. "